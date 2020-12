Autoverkoop november 2020 neemt verrassende wending - Autoblog.nl

De cijfers van de autoverkopen november 2020 zijn bekend gemaakt.

Vroeger, heel vroeger, was het leven simpel. Gras was groen, Ray en Anita waren non-stop op de radio en Hans Kazan was verantwoordelijk voor het zaterdagavond-entertainment. Qua autoverkopen gold hetzelfde. Opel was steevast het meest populaire merk.

1 jaar nieuwer

Wat je ook zag, was dat er in januari veel auto’s geregistreerd werden en de in de laatste maanden juist relatief weinig. Sterker nog, meestal was de dalende trend al in september te zien. Leasemaatschappijen wilden liever dat de auto dan even 2-3 maanden bij de dealer bleef staan om dan pas geregistreerd te worden. Dan is de auto ineens 1 jaar ‘nieuwer’.

Autoverkopen november 2020

Sinds de overheid zich met de autoverkopen ‘bemoeit’ zien we dit verschijnsel minder. Integendeel. Zoveel mogelijk auto’s worden in de laatste maanden nog snel op kenteken gezet. Zo kunnen de berijders van die auto nog genieten van de gunstige bijtellingsvoorwaarden die altijd per 1 januari omhoog gaan. Enfin, hoe zit het met de autoverkopen van november 2020? Zien we daar een zelfde trend?

Cijfers autoverkopen november 2020

Nee, nog niet. Integendeel. De autoverkopen in november 2020 daalde zelfs stevig. Dat blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en de RDC. Ten opzichte van november 2019 daalden de registraties met maar liefst 14%. In totaal zijn er in november 2020 precies 33.499 auto’s verkocht c.q. geregistreerd.

Kleine plus t.o.v. vorige maand

Kijken we naar het jaar 2020, dan zijn de autoverkopen van november 2020 nog zo gek nog niet. Dat is een kleine plus van 5 procent ten opzichte van vorige maand. Vanwege de gevolgen van het coronavirus ligt een gedeelte van de economie op zijn gat en dat merk je bijna direct in de verkopen. In totaal zijn er dit jaar 313.501 auto’s op kenteken gezet.

Prognose december 2020

Kunnen we nog iets van december 2020 verwachten? Volgens de BOVAG en RAI wel. Aangezien de bijtellingsregels aangescherpt gaan worden, zullen er diverse elektrische auto’s nog populair gaan worden. Ondanks dat november geen topmaand was, verwachten wij zelf tóch een spectaculaire stijging. Er komt nog een boot met Tesla’s aan en de Volkswagen ID4 zal dit jaar ook nog arriveren.

Over populair en elektrische auto’s gesproken, dat is het geval met de autoverkopen van november 2020. Uiteraard hebben we de top merken en modellen voor je:

Populairste merken in november 2020:

Volkswagen (3.957 exemplaren) Renault (2.540 exemplaren) Peugeot (2.425 exemplaren) KIA (2.402 exemplaren) Toyota (2.298 exemplaren)

Populairste modellen in november 2020:

Volkswagen ID3 (1.499 exemplaren) Volvo XC40 (1.325 exemplaren) KIA Niro (1.217 exemplaren) Opel Corsa (955 exemplaren) Toyota Yaris (827 exemplaren)

Niets te doen tijdens de lunch? Hier kun je alle cijfers kun je bekijken!