BREEK: Jumbo laat Verstappen keihard VALLEN!!

Het is ongehoord, deze brutaliteit. Jumbo laat Verstappen gewoon keihard vallen! Oh, wacht: dit hadden we kunnen zien aankomen.

Je kan zeggen van Jumbo wat je wil, maar ze hebben een stormachtige groei doorgemaakt. De grootgrutter is nu een gevestigde naam in de extreem concurrerende markt van supermarkten. Rond de milleniumwisseling was het nog een heel kleine speler in de markt met iets meer dan 30 supermarkten. In 2011 waren dat er al 250.

Het zorgde er mede voor dat Jumbo topman Frits van Eerd zijn hobby’s kon bekostigen. Hij hield van een potje racen. Niet alleen sponsorde hij het Racing Team Holland, maar racete Frits zelf mee! Dat is oprecht heel erg tof. Zo snel als Giedo van der Garde, Jan Lammers, Rubens Barrichello of Nyck de Vries was Van Eerd niet, maar hij hield de auto wel op de baan. Bij ons kan alleen @wouter dat.

Jumbo laat Verstappen vallen

Maar Jumbo is misschien wel het meest bekend vanwege de samenwerking met Max Verstappen. Na Jos Verstappen, Christijan Albers, Harald Doornbos en Giedo van der Garde was er minder interesse vanuit de muismatjes-hoek om een Nederlandse coureur (weer) te sponsoren. Jumbo was er al vroeg bij om een piepjonge Max Verstappen in het zadel te helpen.

Maar dat gaat dus allemaal stoppen. Jumbo laat Verstappen namelijk vallen! Na dit seizoen is het over en uit met de samenwerking tussen de supermarktgigant en de tweevoudig wereldkampioen. Dat niet alleen, Jumbo stopt ook met de sponsoring van de Dutch GP (da’s Engels voor Nederlandse GP). Dit jaar zullen ze nog hun verplichting nakomen, maar daarna is het over en uit.

Nieuwe CEO

Dat komt doordat Frits van Eerd niet meer aan het roer staat, maar Ton van Veen. Hij is van mening dat sponsoring van internationale topsport niet past in het profiel van Jumbo. En op zich heeft hij wel een punt, want waarom miljoenen uitgeven aan sponsoring in landen waar je niet actief bent. Jumbo heeft winkels in Nederland en België, dus wereldwijde naamsbekendheid past niet in dat plaatje. Max kreeg 20 miljoen van sponsorcentjes van Jumbo, maar die geldkraan gaat dus dicht. Gelukkig betaalt Verstappen niet te veel belasting over de rest van zijn inkomen, dus hij kan de huur nog betalen van zijn appartement in Monaco.

Jumbo stopt ook met het sponsoren van de wielerploeg wanneer dat contract afloopt. In principe loopt dit verbintenis aan het einde van volgend jaar af. Mocht er een grot partij interesse hebben om de Jumbo-Visma ploeg te willen sponsoren, dan mogen die ook eerder instappen.

