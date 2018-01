Volkswagen Jetta in het nieuw gestoken

De sedan is een belangrijke voor de Noord-Amerikaanse markt.

Hij ging alweer even mee en dus was het tijd voor een opfrisbeurt. In Detroit heeft Volkswagen het doek getrokken van de nieuwe Jetta. Qua uiterlijk lijkt de sedan wat meer op de hedendaagse Volkswagens. De voorkant heeft zelfs wat trekjes gekregen van de luxe Arteon.

De nieuwe Jetta staat voortaan op het MQB-platform en dit betekent dat de Volkswagen in alle opzichten groter geworden. De Jetta heeft een langer wielbasis (2,69 meter) en is vier centimeter gegroeid in vergelijking met zijn voorganger. Dit resulteert in meer interieurruimte.

In de Verenigde Staten lanceert Volkswagen de Jetta onder meer met de bekende 1.4 TSI. Men kan kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een automaat met acht versnellingen. Het interieur werd van een update voorzien en introduceert een digitaal display. Daarmee neemt ook de nieuwe Jetta afscheid van traditionele klokken.

De vernieuwde Jetta komt in de VS met een vanafprijs van 18.545 dollar. Daarmee is de sedan voordeliger in vergelijking met het uitgaande model. Met meer dan 17 miljoen wereldwijde verkopen is de Jetta één van de best verkochte Volkswagen-modellen ooit. Van die 17 miljoen vonden 3,2 miljoen verkopen in de VS plaats.