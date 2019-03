F1-raceleider Charlie Whiting overleden

De Formule 1 zal dit weekend ongetwijfeld stilstaan bij zijn overlijden.

Fans en teams kijken al maanden uit naar dat moment dat de lichten in Melbourne weer op groen gaan. Het aanstaande raceweekend, dat morgenochtend (lokale tijd) begint met de eerste vrije trainingen, heeft een nare smaak gekregen met het plotselinge overlijden van wedstrijdleider Charlie Whiting.

Whiting zou ook dit seizoen weer de taak van wedstrijdleider op zich nemen. Een job die hij sinds 1997 op zich nam. De Brit was dan ook in Melbourne toen hij last kreeg van een longembolie. Het werd de F1-man fataal en Whiting overleed donderdagochtend in Melbourne op 66-jarige leeftijd.

De wedstrijdleider was verweven met de Formule 1. Zijn naam kwam geregeld ter sprake op de boordradio’s van de teams. Dat de gemoederen soms hoog opliepen werd wel duidelijk tijdens de Grand Prix van Mexico in 2016. Het was Sebastian Vettel die destijds een minder fijne boodschap had in de richting van de wedstrijdleider.

In een officiële verklaring van de F1 getuigt FIA president Jean Todt zijn medeleven.

It is with immense sadness that I learned of Charlie’s sudden passing. I have known Charlie Whiting for many years and he has been a great Race Director, a central and inimitable figure in Formula One who embodied the ethics and spirit of this fantastic sport.

Formula 1 has lost a faithful friend and a charismatic ambassador in Charlie. All my thoughts, those of the FIA and entire motor sport community go out to his family, friends, and all Formula 1 lovers.