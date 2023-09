De Volkswagen ID. 2all is een elektrische allemansvriend

Althans, dat denken wij. De Volkswagen ID. 2all ziet er namelijk niet zo uit dat iemand er aanstoot aan zou kunnen nemen.

Niet vaak roepen wij ‘LAAT MAAR KOMEN’ als we een nieuwe Volkswagen zien. En al helemaal niet als het een elektrische is. Is gewoon zo, onze kleine vriendjes achter de rits worden er niet meteen groter van, zullen we maar zeggen.

Maar met de nieuwe ID. 2all hebben we dat eigenlijk wel. Niet dat we als een stel hitsige bonobo’s op de borst staan te rammen, maar wel dat we denken ‘laat maar komen’. Het is namelijk een leuk ding.

Een elektrische Golf in Polo-formaat, met de binnenruimte van een Skoda Octavia, zo zou je hem kunnen noemen. En voor Polo-geld ook, want de Volkswagen ID. 2all wordt ongeveer zo duur als een Polo, zeggen ze.

We hadden natuurlijk al persplaatjes -en een hele lap tekst over de specs enzo- maar nu konden we hem met eigen ogen zien op de IAA. Daar stond de ID. 2all namelijk te shinen.

We zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. Zou je deze wel aanschaffen/leasen, of spaar je liever even door voor de ID. Buzz? Of vind je het helemaal niks en word je nog liever aangevallen door een horde klimaatplakkers dan dat je überhaupt in een elektrische auto gaat rijden?