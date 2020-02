De e.GO Life Cross: een elektrische stadsauto, maar dan ruig

Hiermee kun je ook als stoere man voor de dag komen.

Wat is de minst ruige auto die je kunt bedenken? Juist, een klein, elektrisch stadsautootje. Daarmee zijn het geen auto’s voor mannen met een overdosis testosteron. Het Duitse e.GO gaat daar wat aan veranderen.

De kans is aanwezig dat je e.GO niet kent, maar als je het merk kent dan is het waarschijnlijk van de onderstaande e.GO Life. Dit is een klein en goedkoop elektrisch karretje. Het is dat de auto nog niet leverbaar is, maar anders zou de Life heel hoog staan in het lijstje met goedkoopste EV’s. De vanafprijs is namelijk slechts €16.150. Als het goed is komt de elektrische stadsrakker dit jaar naar Nederland.

De e.GO Life wordt leverbaar in drie motorvarianten: 20 kW, 40 kW en 60 kW. De bijbehorende accu’s zijn respectievelijk 14,5 kWh, 17,5 kWh en 23,5 kW. De minst krachtige versie komt 100 km ver en de andere twee zijn goed voor een range van 113 en 145 km. Hoewel de auto oogt als een brommobiel is de e.GO dat niet.

Goed, tot zover de reguliere e.GO Life. Het merk komt nu dus met een Cross-variant. Ze noemen het zelf een CUV. Dit staat zowel voor City Utility Vehicle als voor Clean Utility Vehicle. Deze versie krijgt ruigere looks, zoals we kunnen zien op de afbeelding. We zien brede wielkasten, rallylampen en dikke off-roadbanden. Het is natuurlijk de vraag wat we daarvan terugzien in de productieversie, maar het oogt zo in ieder geval niet verkeerd.

De Cross krijgt niet alleen een dikker uiterlijk. Het vermogen krijgt ook een boost. 72 kW is nog steeds vrij weinig, maar toch. Er komt overigens ook nog een Sport-versie met een vermogen van 80 kW.

De Cross zal in gelimiteerde oplage op de markt komen. De auto zou gepresenteerd worden op Genève, maar dat feestje gaat helaas niet meer door.