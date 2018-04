Volkswagen Lavida Plus is niet verkeerd, en niet voor ons

VAG-fanaten, ween!

Volkswagen levert de Lavida alweer enkele jaren in verschillende vormen in China. De Duitsers breidden het gamma recentelijk verder uit met de Lavida Plus, een voor de Chinezen exclusieve auto die enorm doet denken aan de Arteon. Maar vergis je niet, want de Lavida Plus is niet alleen kleiner dan de Arteon, maar ook dan de Passat.

Desondanks is hij in lengte gegroeid, een verklaarbaar gegeven, daar de term ‘Plus’ in de naam is verwerkt. De wagen is 65 mm langer, de wielbasis zelfs 78 mm. Hoewel de Lavida Plus in feite het nieuwe model moet voorstellen, wordt de Plus de komende tijd nog naast het oude model verkocht. Maar waar de ‘uitgaande’ Lavida nog op het PQ34-platform staat, mag de Plus de overstap maken naar het nieuwere MQB-platform maken.

Volkswagen heeft voor de binnenzijde een duidelijke stap in de richting van luxe gezet. Waar de Lavida tot op heden absoluut niet wist te overtuigen, wordt het niveau flink opgeschroefd, met als doel de Chinese kopers te doen beseffen dat ze een Duitse auto rijden.

Onder de motorkap van de Lavida Plus komen drie verschillende benzinemotoren te liggen. De Plus krijgt naar verluidt een natuurlijk ademende 1.5, evenals 1,2- en 1,4-liter turbomotoren. De auto wordt eind deze maand officieel onthuld in Peking.