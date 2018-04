Exploderende occasionimport sloopt oude record

En door!

Wie op de eerste dag van het jaar ons artikel las over de autoverkoop in Nederland in 2017, zal ongetwijfeld gezien hebben dat het importeren van auto’s buitengewoon goed in de smaak viel. Sterker nog, gedurende de tweede helft van 2017 kregen we zelfs te maken met elkaar overtreffende recordkwartalen. Nu 2018 is begonnen, en we het eerste kwartaal achter de rug hebben, blijkt het hek helemaal van de dam te zijn.

Het eerste kwartaal van 2018, waarin 61.530 auto’s werden geïmporteerd, laat het voorgaande halfjaar mijlenver achter zich. Dit blijkt uit cijfers van VWE. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2017, waarin 49.938 auto’s werden geïmporteerd, kwamen er de afgelopen drie maanden liefst 23 procent meer auto’s ons land in. Vergelijken we het cijfer met het eerste kwartaal van 2017, dan zien we zelfs een groei van 25 procent.

Het is ongehoord dat we in één kwartaal zoveel geïmporteerde auto’s mogen verwelkomen. In het verleden kwamen er, per kwartaal, nooit meer dan 50.000 auto’s ons land binnen. Het aantal gebruikte importauto’s overtrof daarbij, voor het eerst, het aantal gebruikte exportauto’s.

Na het lezen en verwerken van deze cijfers kunnen we niets anders stellen dat het inmiddels een publiek geheim is dat het importeren van gebruikte auto’s absoluut geen misselijke zet is. Door het grotere aanbod en de lagere prijs in het buitenland, is het voor mensen aantrekkelijker in het buitenland te shoppen. De te betalen BPM wordt daarbij veelal voor lief genomen, omdat de uiteindelijke prijs alsnog lager ligt dan de aanschafprijs voor een Nederlandse occasion.

Beeld: E63 Estate, door @wolfssjrd