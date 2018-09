BREEK: “Volkswagen sjoemelde ook met benzinemotoren”

Benzingate.

Heet nieuws uit de Bild am Sonntag: Volkswagen zou ook met de software van benzinemodellen gesjoemeld hebben teneinde betere uitstootcijfers te scoren. Tot nu kregen alleen de sjoemeldiesels van VAG te maken met de toorn van de autoriteiten, vandaar ook de inmiddels fameuze term ‘dieselgate’.

Bild beroept zich voor hun boude claim naar eigen zeggen op zowel verklaringen van betrokken werknemers als interne documenten van Volkswagen. Qua auto’s zou het overigens niet alleen over Veedubs gaan, maar ook over boksbeugels en Porkers. Porsche zal inmiddels wel een beetje moedeloos worden van al die sjoemelblokken die ze in de maag gesplitst krijgen.

Het is overigens nog een beetje onduidelijk in hoeverre deze hete nieuwe info echt heet en nieuw is. Volkswagen wil tegenover Reuters geen uitspraken doen over ‘lopende zaken’. Zeker is dat in 2015 36.000 benzine-Volkswagens onderzocht zijn door een onafhankelijke partij en dat daarbij ‘minimale’ overschreidingen van de regels zijn vastgesteld. Of Bild hierop duidt of er nog meer Scheisse! aan de knikker zit is niet geheel duidelijk.



Image-Credit: Porsche Macan (met 2.0 TFSI)