BMW 5-Serie mist nog een belangrijke variant

Afgelopen week kwamen er meer versies op de markt van de nieuwe BMW 5-Serie. Een variant missen we echter nog en die was nou net belangrijker dan ooit.

Zoals u als trouwe lezer weet, zijn we op de redactie niet allemaal enorm fan van de nieuwe BMW 5-Serie. Nu moet je dat natuurlijk een beetje relativeren. Het is heus wel een fijne auto. Hij is alleen wat lelijker dan voorheen. En het interieur is wat knakiger. En er is wat minder keus uit extra prettige aandrijflijnen. In ruil daarvoor krijg je vol elektrische varianten. Maar met name de dino’s onder ons, waar ondergetekende zich natuurlijk onder schaart, kan dat vrij weinig bommen.

Nu was de keuze voor klanten die een verbrandingsmotor willen vooraleerst ook niet bepaald reuze. Maar inmiddels zijn er weer, zoals ons aller @casperh zou zeggen, meer smaakjes beschikbaar. Waaronder ook een dikke zespits diesel (#dampfhammer) en een zes-in-lijn op benzine, zij het dan gekoppeld aan een elektromotor. In ‘Murica kan je ‘m krijgen zonder elektro-hulp als 540i…maar helaas (nog) niet in Europa.

Nu de M5 zo zwaar is als een Mercedes G-Klasse die tot de nok toe gevuld is met aambeelden, missen we opeens echter wel een variant. Namelijk de M550i. Voorheen was dit zo’n model waarvan je je afvroeg of het iets toevoegde. Immers was een 540i al capabel genoeg als luxe cruiser en als je dan toch een blepper wilde, waarom niet de M5. Maar nu zou een M550i met V8 zonder elektrohulp opeens best aantrekkelijk zijn.

Zoals BMWblog noemt, weegt het elektrogebeuren van de nieuwe M5 ongeveer 400 kilo. Sloop dat eruit en je hebt een nog steeds zware, doch al een stuk lichtere sportsedan. Een snoepje speciaal voor de purist dus. Of nou ja, de purist van het type dat geen Caterham koopt maar een BMW 5-Serie met sportieve uitdossing.

Op zich snappen we wel dat in Nederland een dergelijk model volstrekt kansloos zou zijn. Die zou immers aanzienlijk duurder zijn dan de M5 gezien de uitstoot. Maar voor markten met een ietwat minder rabiaat milieubeleid (bijna de hele rest van de wereld dus), zou het best wel lekker zijn. En voor de benzinehoofden zou het op zijn minst goed om te weten zijn dat V8 5-Serie zonder elektro nog bestaat. Maken dan maar, of koop jij toch gewoon een G30 en kan BMW zich de moeite besparen? Laat het weten, in de comments!