Welke epische restomod kies jij?

De Spot van de Week is deze keer een extreem gave restomodcombo.

‘Restomodden’ mag dan wel een trend zijn, dat betekent niet dat je ze met bosjes tegenkomt. Het zijn natuurlijk auto’s die in extreem kleine aantallen gebouwd worden. Autoblog-lezer @lenn29 viel echter met zijn neus in de boter in Italië, want daar kwam hij meerdere keigave restomods tegen, ogenschijnlijk in the middle of nowhere.

Volvo P1800 Cyan

Je had de twee pareltjes op de headerfoto misschien al herkent, dit zijn een Volvo P1800 Cyan en een Lancia Delta Futurista. Om even met de Zweed te beginnen: dit een projectje van Cyan Racing, wat voorheen Polestar Racing was. Daarom heeft deze restomod ook de typische smurfblauwe kleur.

De P1800 ziet er nog heel klassiek uit (als je de velgen even negeert), maar deze auto kan menig moderne auto zoek rijden. Onder de motorkap gaat namelijk de viercilinder turbo uit de S60 WTCC-auto schuil, die 420 pk en 455 Nm levert. En dankzij een carrosserie van aluminium en carbon weegt de auto slechts 990 kg…

Lancia Delta Futurista

Puur qua cijfers is de Lancia net iets minder spectaculair, maar qua looks is dit een perfecte restomod. Het design doet volledig recht aan het origineel en toch oogt het modern. Dat zeg natuurlijk ook veel over de tijdloosheid van het oorspronkelijke ontwerp.

Qua looks lijkt de auto het meest op de Delta Integrale Evo, maar dan met drie deuren. Er is echter geen Integrale Evo voor opgeofferd, Automobili Amos heeft in plaats daarvan een Delta Integrale 16V gebruikt. De viercilinder is behouden, maar het vermogen is wel opgekrikt naar 330 pk.

Totem Automobili GT

Dat was nog niet alles wat @lenn29 tegenkwam, want hij spotte óók nog twee Totems. Dit zijn restomods op basis van de Giulia GT Junior. Deze twee exemplaren lijken identiek, maar onderhuids is er een groot verschil: de blauwe is elektrisch, terwijl de groene de V6 uit de moderne Giulia Quadrifoglio heeft.

Als je één van deze auto’s tegenkomt is dat al een topspot, maar @lenn29 heeft ze dus gewoon allemaal gespot. Daarmee pakt hij dus de Spot van de Week en krijgt hij een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!