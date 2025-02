Volkswagen onder vuur door jarenlange belastingontduiking

De belastingeis is een kwestie van “leven en dood” volgens Volkswagen.

Ik zou graag weer eens wat positiefs willen schrijven over de stand van zaken bij Volkswagen. Wellicht wanneer straks de ID. Every1 wordt gelanceerd. Maar voor nu is er vooral ellende te vinden over het automerk uit Wolfsburg. Deze keer wordt Volkswagen beschuldigd van jarenlange belastingontduiking ter waarde van ruim 1 miljard euro.

Hoe Volkswagen belasting ontdook

De zaak speelt zich af in India. De belastingdienst aldaar deed onderzoek naar de import van auto-onderdelen. Volkswagen zou losse onderdelen niet als zodanig hebben aangegeven waardoor de pakketjes niet werden gecontroleerd. Daardoor betaalde het merk niet het hogere belastingtarief van 30 tot 35 procent.

Dit zou Volkswagen de afgelopen 12 jaar hebben gedaan. In totaal zou er ongeveer € 1,3 miljard aan belastinggeld zijn achtergehouden. Volgens de Indiase belastingdienst geven andere automerken wel goed hun producten door. Kia deed dit een tijdje op dezelfde onjuiste manier als VW, maar veranderde het importproces en kwam daardoor met de schrik vrij.

Volkswagen laat het er echter niet bij zitten. Het merk werpt India tegen dat het 12 jaar duurde om de verzendgegevens te controleren. VW zegt simpelweg dat ze geen idee hadden dat ze iets verkeerd deden. India reageert daarop door aan te geven dat het onderzoek spaak liep doordat VW niet op tijd met de benodigde documenten over de brug kwam. En zo zullen de advocaten van beide partijen nog wel even met modder blijven gooien.

Boete voor Volkswagen voor belastingontduiking

Mocht de Indiase belastingdienst gelijk krijgen, dan kan dat Volkswagen duur komen staan. Volgens Reuters kan het bedrijf een boete van $ 2,8 miljard (omgerekend ongeveer € 2,7 miljard) krijgen. Dat is ook voor een bedrijf als Volkswagen geen kattenpis. Sterker nog, de Indiase tak van VW noemt de uitslag van de rechtszaak een kwestie van ”leven en dood”.

De verwachting is dat het Hooggerechtshof van Mumbai binnen enkele dagen een beslissing neemt over deze zaak. We houden het uiteraard voor je in de gaten.