Volvo deelt actieradius elektrische sedan: beter dan de rest?

Volvo deelt de actieradius en laadsnelheden van de aanstaande ES90.

Joehoe! Eindelijk weer een nieuwe EV die geen doorlopend achterlicht heeft. In plaats daarvan krijgt de Volvo ES90 – de aanstaande, nieuwe elektrische Volvo-sedan- rood licht op de hoeken die doet denken aan de EX30. Extra remlicht lijkt te zijn verwerkt in de achterruit. Maar dat is niet het belangrijkste nieuws dat Volvo vandaag deelt in aanloop naar de presentatie van de ES90.

We weten na vandaag namelijk ook hoe ver de sedan straks moet komen met een volle batterij. Welke uitvoeringen er allemaal van de ES90 komen, weten we nog niet. De informatie die Volvo nu verspreidt, gaat over de vierwielaangedreven variant met twee elektromotoren en een 106-kWh batterij.

Voor het eerst in de geschiedenis van Volvo krijgt de EV 800 Volt architectuur. Mocht je straks een 350 kW snellader vinden, dan kun je binnen 10 minuten tot 300 kilometer bijladen. De 10-80-procent-vol tijd is dankzij de nieuwe architectuur 20 minuten.

Actieradius van de Volvo ES90

Laad je de batterij helemaal tot 100 procent vol, dan moet je 700 kilometer ver kunnen komen. Nu even je aandacht voor het volgende. Bij andere elektrische auto’s heeft de Single Motor-versie meestal een grotere actieradius dan de twin-motor uitvoering. Komt er nog een Single Motor-variant van de ES90, of misschien een versie met een grotere actieradius? Voorlopig blijft dat gissen.

Beter dan de concurrentie?

Helaas weten we nog niet wat de Volvo ES90 gaat kosten. Directe concurrenten op dat vlak aanwijzen, wordt dus lastig. We kunnen natuurlijk wel kijken naar andere elektrische auto’s met een vergelijkbaar rijbereik.

Met de actieradius van 700 kilometer komt de Volvo ES90 net aan in het lijstje van EV’s met de grootste actieradius van dit moment. Helemaal niet verkeerd. Nu nog een lekker uiterlijk, wat good will van de potentiële klanten en wat boze Tesla-klanten overhalen en dan kan de ES90 hoge ogen gooien. Op woensdag 5 maart weten we meer.