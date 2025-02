Hoe Hennessey de Mustang Dark Horse sterker maakt dan de GTD

Hennessey schroeft het vermogen van de Mustang Dark Horse flink op!

Wanneer er een nieuwe BMW wordt gelanceerd, kun je er donder op zeggen dat tuners als G-Power en Manhart binnen de kortste keren een sterkere, snellere en bredere versie aanbieden. Hetzelfde kan gezegd worden over Ford en Hennessey. Vandaag krijgen we dan ook de Hennessey-versie te zien van de Ford Mustang Dark Horse.

Hennessey noemt zijn versie de Super Venom Mustang. Dat is een belangrijke naam volgens de eigenaar, John Hennessey: ”We hebben maar een paar van onze potentste auto’s de Venom-naam gegeven: Venom Vipers, Venom GT en recentelijk onze Venom F5.” Ook is hij trots om te melden dat je de Super Venom Mustang kunt bestellen en oppikken bij Ford-dealers. Daarover later meer.

Vermogen van Ford Mustang Dark Horse van Hennessey

De 5,0-liter ‘Coyote’ V8 uit de Mustang krijgt een flinke upgrade. Het standaard vermogen van 500 pk klimt naar 861 pk. Daarmee verslaat Hennessey ook de Ford Mustang Dark Horse van Roush. Het koppel groeit met 55 procent naar 881 Nm bij 4.900 tpm. Hennessey monteert hiervoor een high-flow luchtfilter, een dikke supercharger, verbeterde injectoren, een andere benzinepomp en een eigen ECU.

Hennessey viert met deze ‘Stang dat het merk in 1991 is opgericht. Hoe dan? Door maar 91 stuks te bouwen, maar ook door een ”’91 Icon’ livery” te tonen. Dit omvat simpelgezegd een stel stickers met het getal 91.

Interessanter is het ”VenomAero”-koolstofvezel koetspakketje. Hierdoor zou de Mustang beter rijgedrag vertonen, maar ook zijn krachtbron beter koelen. De bodykit bestaat uit een agressievere splitter, inzetstukken in de voorbumper en grille, een functionele luchthapper op de motorkap, zijskirts, een andere achterklep en een behoorlijke achtervleugel.

Zoals meneer Hennessey al aankondigde, kun je de Ford Mustang Dark Horse met Hennessey extraatjes gewoon bestellen bij een Amerikaanse Ford-dealer. Die verkoper vraagt je minimaal $ 163.950 over te maken. Dat is ruim een ton meer dan de Amerikaanse prijzen van de standaard Mustang Dark Horse.

De Hennessey Dark Horse is in Amerika 2,7 keer zo duur als een gewone Dark Horse. Reken je dat door met de Nederlandse vanafprijs (€ 150.350 voor de handgeschakelde versie, € 154.850 voor de automaat), dan zou je hier ruim € 400.000 kwijt zijn! Maar dan mag je je Mustang wel verkopen wanneer je wilt.