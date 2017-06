Dit kost de nieuwe Polo

Autoliefhebbers wereldwijd komen as we speak nog steeds bij van de wervelende nieuwe Polo die onlangs werd gepresenteerd. Zoveel euro's mag je meebrengen voor het leasekanon in zakformaat.

De yada yada laten we in dit artikel achterwege zodat we snel de koe boven de emmer kunnen zetten. Wie de introductie van de Polo gemist heeft kan zich hier uitleven op ons uitgebreide artikel. Dat gezegd hebbende: de prijzen!

Instappen kan vanaf 15.550 euro. Die instapprijs is lager dan die van de vorige generatie en dat terwijl de verse Polo ruimer, geavanceerder en rijker is uitgerust. Bovendien introduceert Volkswagen de Polo met TGI motor, waarmee je op aardgas in de rondte kart. Het basismodel betreft trouwens een 1.0 met 65 bloedstollende pk’s.

De 1.0 TSI met 95 pk is leverbaar vanaf 18.990 euro. Datzelfde blok met 115 pk mag (inclusief Polo) meer voor 21.445 euro. Het topmodel, de GTI met 200 pk, gaat voor 29.590 euro de deur uit.

Lekker dieselen? Kan! De 1.6 TDI met 95 pk mag weg voor 20.290 euro. Dan rest alleen nog de 1.0 TGI die dus op aardgas rijdt, deze versie met 90 staat voor 17.390 in de showroom. Prijzen van de TSI met 150 pk en de GTI met handbak worden in een later stadium bekendgemaakt. De nieuwe Polo staat in elk geval vanaf eind oktober bij de Nederlandse dealer.