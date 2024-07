Nu zijn de Passat en de Tiguan pas echt af

Hoe een simpel pakketje een Tiguan en een Passat net dat extra beetje jeu geeft.

Ondanks dat de nieuwste generaties van de Volkswagen Tiguan en Passat nog niet zo lang te verkrijgen zijn, vond Volkswagen het nodig om wel een flinke verandering aan te brengen. Zoals Ronald Koeman omging met Donyell Malen, zo behandelde Volkswagen de R-Line Business. Eruit dus, weg!

In plaats van de Business krijg je nu de R-Line Edition. En qua naam verandert er niet zo heel veel, qua uitrusting des te meer. De uiterlijke verfraaiingen blijven vrijwel gelijk, maar vooral aan de binnenkant van de Passat en de Tiguan krijg je meer waar voor je geld. En daar houden we van, meer voor minder.

Passat en Tiguan zijn nu pas echt af

Zo krijg je in de Passat R-Line Edition nu een panoramadak en verwarmd stuurwiel, maar ook dikke 19 inch velgen. En de velgen van de Tiguan zijn zelfs nog een maatje groter, die meten -goed uitgerekend- 20 inch.

Bij de Tiguan krijg je ook een panoramadak en nog net even wat grotere 20-inch wielen. De sportstoelen met massagefunctie en led-matrixverlichting die je bij de R-Line Business ook al kreeg, zitten ook in het nieuwe pakket.

En nu ben jij benieuwd wat je hiervoor kwijt bent. Dat snappen wij, wij zaten zelf ook te popelen. Maar we gaan het aan je vertellen. Voor de Volkswagen Passat R-Line Edition betaal je minimaal €57.990. Dan krijg je een 204 pk sterke hybride.

De Tiguan krijg je met dit mooie pakket voor minimaal €55.490. En ook hier krijg je voor dat geld de de 204 pk sterke plug-in hybride eHybrid. Duurder kan ook, daar doen ze bij volkswagen niet moeilijk over. Zo kun je een mild hybride met 54 pk minder kopen voor 56,500, of een 272pk sterke plug in hybride voor 57 en een half.

Goed. Nu te bestellen. Zou jij het doen?