Ford Puma ST is de goedkoopste hete cross-over - Autoblog.nl

Ford maakt de prijs bekend van hun hoge gifkikker: de Puma ST.

Je hebt hot hatches, maar tegenwoordig is er ook een nieuwe categorie: hot cross-overs. Een compacte sportieve auto, maar dan… hoger. Na de Volkswagen T-Roc R en de Cupra Ateca doet Ford nu ook mee met een giftige versie van de Puma: de Puma ST.

Sportcoupé

Eigenlijk is de Puma ST een soort goedmakertje voor de naam. Nadat Ford het Mustang-label doodleuke op een SUV heeft geplakt deden ze precies hetzelfde met het Puma-label. Om te zorgen dat de naam van een sportcoupé toch niet helemaal onzinnig is kan een sportieve versie daarom geen kwaad.

Sperdifferentieel

Hoe sportief is de Puma ST precies? Dat valt helemaal niet tegen. Net als de Fiesta ST levert de Puma ST 200 pk. Deze aandrijflijn is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Als klap op de vuurpijl levert Ford de Puma ST zelfs met mechanisch sperdifferentieel. Kom daar maar eens om bij een andere cross-over. Verder is ook het onderstel aangescherpt en de besturing directer gemaakt. 0-100 km/u doet deze rappe Puma in 6,7 seconden en de topsnelheid ligt op 220 km/u.

Looks

Qua uiterlijk toont de Puma ST zijn sportieve inborst met een nieuwe voorbumper, inclusief splitter. Aan de achterkant tref je een heuse spoiler aan. Verder dragen 19 inch sportvelgen en zwarte accenten bij aan de stoere looks.

Prijs

We weten nu ook wat je voor dit alles moet betalen: de prijs van de Ford Puma ST komt uit op €40.725. Voor de echte sportiviteit moet je het Performance Pack aanvinken. Dan komt er nog €1.115 bij. Je krijgt dan het sperdifferentieel en Launch Control. Fun fact: Ford zegt dat de Launch Control uitsluitend voor gebruik op circuit is. Als je de kleur Mean Green wilt zoals op de foto’s kost dat €1.200 extra.

Concurrentie

Hot cross-overs zijn een nieuwe niche, dus de Puma ST heeft nog weinig directe concurrenten. De Volkswagen T-Roc 2.0 TSI Sport met 190 pk komt misschien nog het dichtste in de buurt, maar is langzamer en minder sportief. Deze versie kost €42.480. Er is natuurlijk ook nog de Volkswagen T-Roc R, maar die is met 300 pk weer van een andere orde. Daar is de prijs van €55.485 ook naar. De Puma ST is feitelijk dus de goedkoopste hete cross-over, maar dat komt vooral door gebrek aan concurrentie. Goed om te weten tot slot: een Fiesta ST met dezelfde aandrijflijn is er vanaf €33.600.

De Puma ST is vanaf nu te configureren op de website van Ford.