Volkswagen Touareg nu ook met dikke benzinemotor

Eindelijk komt de Touareg ook met een benzinevariant op de Nederlandse markt.

Bij de introductie van de nieuwe Volkswagen Touareg werd bekend dat de auto met zowel diesels- als een benzinemotor op de markt zou komen. Hier in Nederland was de SUV echter in eerste instantie alleen met diesels verkrijgbaar. Een 3.0 TDI met 231 pk of een 3.0 TDI met 286 pk.

Wie de Touareg als benzineslurper wenste te rijden moest geduld hebben. Vandaag maakt Volkswagen bekend dat ook de 340 pk sterke 3.0 V6 TSI zijn weg heeft gevonden naar de Touareg. De SUV in deze smaak kost 91.625 euro exclusief opties. Wel bij die prijs inbegrepen is 4MOTION en een 8-traps automaat, net als bij de dieselvarianten. Het prijskaartje komt aardig overeen met de krachtigste dieselmotor, die een vanafprijs heeft van 91.125 euro. De 231 pk instapdiesel is met 81.125 euro tien mille goedkoper.

De zescilinder benzinemotor brengt de Touareg in 5,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. De Touareg is in vier uitvoeringen te krijgen, onder de namen Touareg, Elegance, Atmosphere en R-Line. Wie een beetje creatief met de configurator speelt kan zomaar uitkomen op een prijs van 115.000 euro. Met de geplaagde belastingen is Touareg in Nederland wat dat betreft een fikse aanschaf. Overigens is de auto op de afbeeldingen een diesel en niet de nieuw verkrijgbare benzinevariant.