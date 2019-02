Outlander PHEV nog altijd een enorm succes

En dat zonder enorme subsidies...

Een van de meest briljante auto’s van de afgelopen 10 jaar moet wel de Mitsubishi Outlander zijn. Het is werkelijk waar een kunstwerkje eerste klas. Uiteraard lichten we dat graag even toe. De Outlander in PHEV vorm was een van de eerste auto’s die als plugin die als elektrische auto was ontworpen, in plaats van een normale auto waar ze een elektromotor op gezet hebben (zoals de V60 D6 PHEV). Zo heeft de Outlander PHEV geen vermogensverlies in de transmissie, simpelweg omdat de auto geen transmissie heeft. De benzinemotor doet dienst als generator.

“Ja, maar de Outlander PHEV is helemaal niet zuinig!”. Tsja, dat is net als met de sportschool. Je kan wel een abonnement nemen bij de lokale Basic Fit, maar als je er niet naartoe gaat en bitterballen met volle mayo in je hoofd blijft proppen, zul je niet afvallen. Hetzelfde geldt voor de de Outlander PHEV: als je zorgvuldig reed en optimaal gebruik maakte van de techniek, was het mogelijk om zeer zuinig te rijden. Tel daarbij op dat de Outlander PHEV in aanschaf absoluut niet duur is en behoorlijk betrouwbaar is gebleken.

Zeker als je het vergelijkt met de veel geplaagde Volvo XC90 T8, bijvoorbeeld. Best een goede prestatie van Mitsubishi. Dankzij financieel wanbeleid van Moedertje Staat hebben hele drommen mensen zo’n ding gekocht en was het één van de populairste auto’s van Nederland. Volgas op de linkerbaan, met een stapel saucijzenbroodjes op de bijrijdersstoel en een Basic Fit Members Card in het dashboardkastje.

We leven nu in 2019 en de subsidies zijn verschoven Tesla’s en Jaguars. Dat heeft de Mitsubishi importeur gemerkt, want de verkopen van de Outlander kelderden direct. Althans, in Nederland. In Europa doet de auto het heel erg goed. Mitsubishi heeft de Outlander PHEV onlangs aangepast aan de WLTP middels een technische update. De laatste zes maanden is de verkoop verdubbeld. Vorig jaar haalde Mitsubishi de mijlpaal van 100.000 exemplaren enne staat deze op 126.617 stuks. Daarmee is het meteen de populairste auto voor Mitsubishi in Europa.