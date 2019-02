Nieuwe Ford Focus ST met 280 pk komt hard binnen

En wil het auto's als de Renault Mégane R.S. moeilijk gaan maken.

Op basis van de nieuwe Focus was het nog even stil betreft de hetere modellen, maar daar is ‘ie eindelijk dan. Maak kennis met de gloednieuwe Focus ST. Het uiterlijk was door een eerder lek eind vorig jaar al geen geheim meer. Het recept onder de motorkap kon je ongetwijfeld ook al raden.

Want Ford heeft -natuurlijk- weer gebruik gemaakt van de fijne 2.3 EcoBoost benzinemotor. In de nieuwe Focus ST gaat het blok 280 pk en 420 Nm koppel leveren. Ford belooft een acceleratie naar de 100 in zes seconden. Daarmee stijgt het vermogen met 12 procent in vergelijking met zijn voorganger. Het koppel is met 17 procent toegenomen. Vreemd genoeg heeft de autobouwer niet bekend gemaakt wat de topsnelheid is van de Focus ST. Mik op zo’n 250 km/u. De dempers op de vooras van de nieuwe Focus ST zijn 20 procent stijver in vergelijking met zijn voorganger en achter is dat 13 procent. Verder staat de hot hatch 10 mm lager in vergelijking met een reguliere Focus.

Tegenwoordig kun je als hot hatch-maker geen half product leveren en ook Ford heeft die boodschap begrepen. Voor het eerst komt de Focus ST standaard met een sperdifferentieel. Helaas geen mechanische, maar een elektronisch gestuurde (eLSD). De doe-het-zelver kan de Focus ST bestellen met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Luieren is tevens mogelijk met een zeventraps automaat.

Over lui gesproken. Voor het eerst komt de Focus ST met een automatische tussengasfunctie. Je zal daarvoor wel het optionele Performance Pack moeten aanvinken. Ford respecteert de geoefende bestuurder. De feature is handmatige uit te schakelen, waardoor je alsnog zelf met de pedalen kunt spelen voor rev matching. Naast deze functie brengt het Performance Pack onder meer Launch Control naar de Focus ST.

In het interieur kan op een scherm zaken als turbodruk, oliedruk en olietemperatuur worden afgelezen. Ook onderdeel van het interieur zijn de stevige Recaro-sportstoelen die je in bedwang moeten houden tijdens het betere bochtenwerk.

Naast zijn afwijkende uiterlijk, kun je Focus ST nog meer laten onderscheiden door voor de Ford Performance Blue of Orange Fury kleur te kiezen. Twee tinten die je niet kunt krijgen op een reguliere Focus. De verkoop van de nieuwe Focus ST start deze zomer. Normaal gesproken zouden we over twee weken kennis kunnen maken met de hot hatch op de Autosalon van Genève, maar Ford is helaas niet aanwezig op de Zwitserse beursvloer.