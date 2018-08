Ferrari teast dak- en raamloze 812 Superfast

Schaarse informatie doet ons speculeren.

Terwijl we eigenlijk uitkijken naar de opengewerkte versie van de verschrikkelijk rappe 488 Pista, werpt Ferrari stilletjes licht op een ander aankomend model. Op een niet geheel verborgen gedeelte van de officiële website van de Italiaanse sportwagenfabrikant, waar enkel Ferrari-eigenaren terechtkunnen, wordt gesproken over een besloten evenement dat op 17 september plaats zal vinden.

Op dit evenement wordt een nieuwe bolide gepresenteerd. Zoals je kunt zien valt er weinig op te maken uit het plaatje. Dat gezegd hebbende zijn er verschillende theorieën over de Ferrari die momenteel de codenaam F176 draagt.

De voornaamste van deze theorieën richt zich vooral op de voorzijde van de Ferrari F176. Één van de weinige dingen waarover we denken vrij zeker te zijn is de vorm van de F176. Naar verluidt is de auto een aangepaste Ferrari 812 Superfast. Net als de hierboven genoemde 488 Pista (Spider) moet de F176, die volgens verschillende bronnen door het leven zal gaan als de 812 Monza, een dakloze versie van de 812 Superfast worden. Het is vooralsnog niet duidelijk of het een doorsnee cabrio betreft, of een volledig raamloze 812 Superfast. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, de SLR McLaren Stirling Moss of de Dallara Stradale.

De naam 812 Monza zet ons echter op het verkeerde been, daar er niet wordt gehint naar eventuele gebruikelijke aanpassingen, zoals het verwijderen van het dak. Aangezien Monza gezien wordt als een snelheidsparadijs, rekenen we er stiekem op dat Ferrari een circuitspeeltje maakt van de F176. Dit idee wordt onderbouwd door de geruchten dat men een helm zou moeten dragen achter het stuur van de 812 Monza. Uiteraard rekenen we eveneens op een respectabele stijging in het vermogen.

Zodra er meer concrete informatie bekend wordt gemaakt over de Ferrari 812 Monza, zullen we dat hier uiteraard zo snel mogelijk delen.