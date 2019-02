Volkswagen lepelt dikke V8 TDI in Touareg

Diesel zit gewoon in hun bloed, bij die Wolfsburgers.

Dieselgate heeft er zwaar ingehakt bij Volkswagen. Het was destijds voor Piëch het antwoord op alles. Zo lachte de oud VW-opperbaas de Toyota Prius uit. “Koop dan een Golf TDI, die zijn zuiniger en beter.” Zo kon Volkswagen er heel lang mee weg komen dat ze geen geëlektrificeerde aandrijflijnen aanboden op hun modellen. Volkswagen ging héél erg ver om aan te tonen dat het merk een absolute grootmacht was op het gebied van dieselmotoren. Denk aan prestige projecten als de Phaeton V10 TDI, de Touareg R50 TDI en de XL1. Auto’s waarvan de concurrentie niet droomde om ze na te bouwen.

Nu weten we ook waarom: er werd gesjoemeld met de gunstige uitstootcijfers. Eigenlijk was het één grote hoax die onze longetjes heeft aangetast. Allemaal omwille van een groot marktaandeel. Het is altijd een slecht idee als in Oostenrijk geboren Duitsers de wereld willen overnemen. Nee, we doelen niet op Falco.

Vergeeft u ons de lange inleiding, maar het is belangrijk om een beetje context te verkrijgen met het nieuws van Volkswagen van vandaag. Want de primeur van vandaar is een nieuwe motor voor de nieuwe Touareg (rijtest). De Touareg is vorige week geïntroduceerd met een nieuwe 3.0 V6 benzinemotor. Bij gebrek aan beter noemden wij het een ‘dikke motor’. Gelukkig komt daar nu écht een dikke motor bij: een beresterke diesel.

Het betreft de 4.0 TDI. Een V8 motor met een maximum vermogen van 421 pk. Indrukkwekkender is het koppel: dat bedraagt maar liefst 900 Nm! Om een cliché van stal te halen: het is geen koppelkromme, maar een heuse tafelberg: van 1.000 tot 3.250 toeren heb je de maximale trekkracht onder de rechtervoet. Dankzij die motor is de Touereg V8 TDI tot bijzondere dingen in staat: van 0 naar 100 km/u accelereren duurt slechts 4,9 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Tegelijkertijd voldoet de motor aan de Euro 6d norm.

Het mooie is: je kan het niet aan de auto afzien dat het een supersnelle diesel is, op de ‘V8’-badge op de grille na. Klanten kunnen kiezen uit drie uitvoeringen (afbeelding boven): Atmosphere (de beige), Elegance (de blauwe) en R-Line (de witte). Die laatste is optioneel. De auto maakt zijn debuut op de Salon van Genève. De levering start vanaf mei dit jaar. Binnenkort is de auto ook in Nederland te bestellen.