EU miljardenboetes voor fabrikanten omdat jullie geen EV’s kopen

Miljardenboetes van de EU liggen op de loer voor fabrikanten. En dat allemaal omdat jullie allemaal geen EV’s kopen.

Niet alleen Nederlanders die een auto met een fijne motor kopen worden in hun gezicht gemept met CO2 boetes. Ook de fabrikanten zelf moeten er flink aan geloven volgend jaar, als het aan de EU ligt. Onze Europese overlords stellen de grenzen voor CO2 uitstoot immers scherper en scherper. En als men zich er niet aan houdt, zijn er graverende financiële repercussies.

Dit jaar mogen de auto’s die fabrikanten verkopen nog gemiddeld 116 gram CO2 per kilometer uitstoten. Dat is al behoorlijk weinig. Een Alfa Romeo Giulia 2.0T bijvoorbeeld doet al 138 gram per kilometer. En dat is de inmiddels niet meer verkrijbare versie met 200 pk. Een vrij modale vierpitter dus.

Volgend jaar wordt de grens echter nog (veel) scherper gesteld. Auto’s mogen dan gemiddeld nog maar 94 gram CO2 per kilometer uitstoten. Waarom de EU erop staat een dergelijk restrictief dieet voor bomen, planten en bloemen op te stellen is onduidelijk. Maar ze willen het wel. En dwingen het af met kneiterharde boetes.

Luca de Meo, eindbaas van Renault en op het moment ook voorzitter van de ACEA (Europese associatie voor autofabrikanten), luidt in de Telegraaf de noodklok. Volgens de baas van de Wiebertjes, kijken fabrikanten samen tegen boetes aan van 15 miljard Euro als er niks verandert. Dat, of ze moeten zich erbij neerleggen om 2,5 miljoen auto’s minder te bouwen. Dat is ongeveer een kwart van de totale Europese markt voor nieuwe auto’s vorig jaar. Het zou ons niet verbazen als sommige fabrikanten dan gaan wieberen.

Een en ander heeft te maken met de tanende vraag naar EV’s, die met hun 0 gram CO2 per kilometer de gemiddeldes omlaag trekken. In Europa blijft de vraag echter achter naar deze elektrogebakjes. In juli was de vraag jaar op jaar 11 procent lager. Deze matige verkoop van EV’s, betekent dat de uitstoot van de rest van het gamma relatief zwaarder weegt.

Als het allemaal zo doorgaat, is dit dus erg slecht nieuws voor fabrikanten, dealers, mensen werkzaam in de branche én klanten die een betaalbare auto met een ordentelijke motor willen hebben. Maar ja, het is inderdaad waar dat als je per se de bomen wil laten stikken door de CO2 uit de lucht te verwijderen, de volledige industrie en welvaart afschaffen het beste pad is. Waarvan akte.