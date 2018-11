Volkswagen Virtus GTS: Polo ‘GTI’ met een kontje

Willen wij dit ook?

In landen als Brazilië en China opereert Volkswagen vaak met hele andere modellen en namen dan bij ons in Europa. Technisch zijn er vaak de nodige overeenkomsten. Dat is bij de Volkswagen Virtus niet anders. Een auto die in het Zuid-Amerikaanse land als hatchback en als sedan verkrijgbaar is.

Op de autoshow van Sao Paulo heeft Volkswagen het doek getrokken van de Virtus GTS Concept. Dit is de Polo zoals we die hier kennen als hatchback. Aangezien het model ook als sedan verkrijgbaar is, zien we een voor ons nieuwe variant. Compacte sedans van Volkswagen kennen we in Europa niet. Dat is best jammer, want de Virtus GTS Concept oogt helemaal niet verkeerd.

Laat je niet misleiden door de naam en het potente voorkomen van deze Virtus GTS. Onder de kap schuilt helaas niet de aandrijflijn van de Polo GTI, maar een 1.4 TSI met slechts 150 pk. Het blok is gekoppeld aan een 6-traps automaat. Van deze Virtus komt ook nog een budget sedan uit de pijplijn van Skoda. Deze moet het stellen met een magere 1.0 TSI benzinemotor.

Om het helemaal af te maken moet deze Virtus GTS eigenlijk een schop onder de kont krijgen. De GTI-accenten zoals de rode details en de Polo GTI-velgen zijn er al. Nu nog een 200 pk sterke tweeliter onder de kap, twee fraaie uitlaten en klaar is Virtus. Het zit er, helaas voor de Brazilianen, niet in.