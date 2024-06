Koop deze Brabus Mercedes G-Klasse met een paar vreemde likjes verf

Deze Brabus Mercedes G-Klasse is getooid met wat aparte klodders verf. Dat is echter kennelijk de bedoeling. Koop dan?

De Mercedes G-Klasse is al 45 jaar een begrip in de autowereld. De kluis op wielen was eerst vooral populair bij leger-lui en andere noeste werklieden. Tegenwoordig is het vooral een statussymbool voor socialites. De G-Klasse is zeker in Nederland tegenwoordig een beetje een ‘moeilijke’ auto. Technisch is het in sommige opzichten heel gaaf. Maar tegelijkertijd gebruik je die kwaliteiten eigenlijk nooit in ons vlakke land.

Verder is de auto dynamisch niet heel bijzonder (los van dat je belachelijk veel pk hebt). En hoewel de eigenaren er niet om zullen malen, zijn onderhoud, gebruikskosten en belastingen natuurlijk erg kostbaar. Is dat dan eigenlijk wel leuk genoeg? Mwah. Eigenlijk, is de G daarmee vooral zo’n auto die je er nog een keer bij koopt om ‘iets anders’ te hebben naast je topsedan en handvol Porsche’s. Echt een niche product dus. Heel gaaf, maar voor een (hele) kleine club mensen.

In andere regio’s ligt het ietsje anders. Hoewel ook daar dus, niemand meer een G350 CDI koopt omdat ze boswachter zijn. Een G is naar de wereld schreeuwen dat je niet alleen elke dag een latte frappuccino koopt bij de hipste nieuwe koffietent in de stad, maar dat die tent ook in de portfolio van bedrijven zit waar je eigenaar van bent. Probleem is alleen dat je buurman ongeveer hetzelfde doet. En daarvoor is er Brabus.

De tuner die al decennialang extreem dure modificaties uitvoert voor je dikke Mercedes (tegenwoordig doen ze ook wat andere merken), kan de motor nog een boost geven en innerlijk en uiterlijk aanpassen. Dat is ook gebeurd met deze van oorsprong G63 AMG. Door Brabus is er een G800 van gemaakt. Volgens de verkopert zijn er daar 10 van gemaakt. Nu zijn dat soort cijfers een beetje bewerkelijk. Er zijn meer Brabus G800-jes gemaakt, maar misschien niet allemaal dezelfde editie of iets dergelijks.

Opvallend is echter vooral het lakwerk. De witte dikbil is namelijk hier en daar getooid met turquoise klodders. De verkoper doet hier eigenlijk geen uitspraken over. Hoe? Waarom? Maar dat maakt het allemaal eigenlijk alleen meer beter. De klodders zitten in ieder geval met dik reliëf op de koets. Maar af fabriek is de auto Obsidian Black. En de dorpels en dergelijke zijn ook zwart. Dus het is een wrapper de wrap.

De klodders passen dan wel weer goed bij de binnenkant van de auto. Want die is namelijk ‘Tiffany Blue’, oftewel, turquoise. Dat kennen we van Brabus natuurlijk en is wel dik. Een beetje fout, maar stiekem ook wel heel gaaf. Kopen kan ook, maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Net geen vier ton in Dollars wil de dealer ervoor hebben. Daar komt dan nog een heleboel gezeur bij aan importheffingen, transport en BPM. Dus, nou ja, dan is het al snel niet meer leuk. Kan je beter een Brabus met V12 kopen voor een miljoen. Of vind jij deze offroader zo’n schot in de roos dat je het toch maar doet?