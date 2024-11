Volvo EX30 krijgt dikste bodykit tot nu toe

Zo lusten wij hem ook wel.

Hè? Heeft Manhart uitgepakt met een elektrische Volvo? Niet vreemd als dat je eerste gedachte was gezien de zwart-gouden kleurstelling. Maar nee, Volvo-tuner Heico zit achter deze creatie. Eerder liet Heico al wat voorzichtige pakketjes zien voor de EX30. Deze keer gaat het tuningbedrijf nog wat verder.

Het Duitse speciaalzaakje heeft weer eens een nieuwe bodykit voor de EX30. Het pakket heeft de slogan: ”Veel emotie, weinig uitstoot”. De aanpassingsset bestaat uit een nieuwe voorbumper inclusief splitter, zijskirts en speciale luchtinlaten vlak onder de Thors hamer-koplampen. Achterop zit nog een diffuser die van raceauto’s is afgeleid.

De wielen zijn 20-inch velgen voor en 21-inch achter met een goud-bronzen kleur en Pirelli-rubber eromheen. Onderhuids installeert Heico een sportophanging waarbij de dempers individueel kunnen worden afgesteld.

Extra rijbereik in de Heico Volvo EX30

Je kunt de koets maximaal 35 millimeter laten zaken. Daardoor heb je volgens de tuner niet alleen minder luchtweerstand, maar optimaliseer je ook de actieradius. Wat die geoptimaliseerde actieradius dan is, vertelt Heico helaas niet. De verschillende tuning onderdelen zijn los of in een pakketje te koop.

Heico toont de nieuwe bodykit van de Volvo EX30 op de autobeurs van Essen van dit weekend. Bij dezelfde tentoonstelling kun je de Zweedse SUV hieronder zien: de XC60 van Heico. De T8-motor krijgt een upgrade waardoor het vermogen klimt naar 500 pk en het koppel naar 765 Nm. Van 0 naar 100 km/u gaat in 5,2 seconden. Daarnaast wordt er natuurlijk gespeeld met het uiterlijk. De meest opvallende aanpassing is wel de sportuitlaat met vier eindpijpen.

Er zouden op de Heico-stand bij de Essen Motor Show ook nog een Polestar 3 en een Volvo EX90 moeten staan. Deze EV’s staan op een nieuwe 23-inch velg van Heico. Zo heb je nog een aantal redenen om naar de autobeurs van Essen te gaan.