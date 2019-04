Volvo V50 occasion is voor stoere papa’s

Niet de eerste auto waar je aan denkt bij tuning.

De Volvo V50 is één van de meest populaire Volvo’s in ons land. Je ziet ze overal. Als opvolger van de ‘originele’ V40 was het dé auto voor, meestal gezinnen, die een compacte Volvo willen rijden. Het is verder een prima auto, maar verder is het niet een hele sexy auto. Gewoon een degelijke Volvo-estate. Om even terug te komen op het aantal V50’s wat er in Nederland rondrijdt: je moet goed zoeken om een getuned exemplaar te vinden.

Zoek echter niet langer! Dit exemplaar van de V50 dook op. De recent geïmporteerde familiebak is uitgevoerd in het zwart met even zwarte achterramen. Plus een R-Design pakket, wat voor deze ene keer geoorloofd is omdat de T5-motor voorin ligt: met 230 pk is het namelijk bepaald geen slak. Ook het interieur ziet er allemaal prima uit, met de half-crèmekleurige stoelen. Als laatste positieve dingetje: de kilometerstand van 113.295 km valt reuze mee.

Voordat u denkt dat wij gewoon een zeer degelijke familiebak aankaarten: bij het exterieur gaat het mis. De vorige eigenaar wilde de V50 toch voorzien van de nodige visuele aanpassingen, waaronder extreem grote velgen. Ook werden de dakrails eraf gehaald waardoor je skibox er niet meer op kan en is de auto verlaagd. Om wederom een oud cliché erbij te pakken: het moet je ding zijn.

Voor vijf tot achtduizend euro zou je dan denken: goh, dan koop ik wel een setje originele R-Design wielen: het ding kost 14.950 euro. Je mag dan wel alle boekjes erbij krijgen: da’s een flink bedrag. Om er toch een positief einde aan te geven: de auto ziet er redelijk goed uit. Niet perse 15-ruggen-goed, maar goed. Koop dan!