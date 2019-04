Nederlandse ‘e-911’ bouwers krikken de productie op

Heiligschennis kan heel gaaf zijn.

Restomods kennen we allemaal wel. Sommige auto’s zijn gaaf, maar hebben te oude techniek, dus stop je er nieuwe techniek in en maak je hem nog sneller. Allemaal heel leuk, maar het kan ook anders. In een wereld van Singers en vrees voor milieuvriendelijke 911’s, is het het Nederlandse bedrijf Voitures Extravert wat beide combineert.

Voitures wie? Het Nederlandse bedrijf doet restomods op basis van de oer-911, maar dan anders. De auto’s worden namelijk uitgerust met een elektromotor. Daarmee krijg je de instant torque-smulpraktijken van heden ten dage, gecombineerd met het oh zo klassieke uiterlijk van de eerste Porsche 911. Voor sommigen hel op aarde, maar voor de mensen die zonder zorgen een nieuwe, eh, oude 911 willen rijden is het een gouden uitkomst.

Toen we Voitures Extravert inluidden vorig jaar, waren de reacties verschillend. De daadwerkelijke kopers waren echter wel benieuwd naar de auto’s. Door een dikke geldinjectie kan de bouwer hun productie nog verder opschroeven. Ze willen eind dit jaar 36 auto’s gebouwd hebben. Da’s flink, voor een ‘restomodder’.

Het project luistert nog steeds naar de naam Quintessenza, maar de auto is weer stukje bij beetje doorontwikkeld. De WLTP-actieradius is nu ongeveer 320 km, door de mogelijkheid voor snelladen is de auto een goede daily. Je kunt de elektrische motor krijgen in twee versies, de originele 911 uit de jaren ’60 of de 930 Turbo uit de jaren ’80. Acceleratie naar 100 km/u is gepiept in zes seconden en de topsnelheid is 180 km/u. Da’s niet veel, maar VE vindt het ‘just enough’. De prijs ligt nog steeds rond de drie ton, wat juist veel meer dan genoeg is. Of natuurlijk juist niet, want de vergrote productie betekent dat mensen wel warmlopen voor de auto. Het mag dan heiligschennis zijn, het is wel de gaafste vorm ervan.