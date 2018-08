Volvo V60 (2018): rijtest en video

Het mag een Zweeds product zijn, veel Hollandser dan een middenklasse Volvo estate wordt het natuurlijk niet. De Volvo V60 is al jaren mateloos populair, maar gaat deze generatie net zo succesvol worden als zijn voorganger?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Laten we meteen maar even het uiterlijk behandelen. Veel mensen die ik over deze auto gesproken heb, sinds hij werd onthuld in een rijkeluisstadje in Zweden begin dit jaar, zeggen hetzelfde: “gekrompen V90”. En ik kan ze geen ongelijk geven, Volvo lijkt met haar bestaande modellijn een ‘Auditje’ te pullen: meteen herkenbaar als Volvo door grote gelijkenissen met de rest van de familie. De XC40 is de vreemde eend in de bijt, maar dat is zou een bewuste keuze zijn.

Dus dat deze gloedjenieuwe V60 een kleine V90 is, mag geen verrassing zijn. Sterker nog: het is eigenlijk heel logisch. Mede omdat de Volvo S90 / Volvo V90 qua design goed in de smaak vielen bij het publiek, is het helemaal niet vreemd dat het merk in dezelfde lijn verder gaat.

De V60 is overigens flink gegroeid ten opzichte van de vorige generatie. Met een fors langere wielbasis, een langer hoog blijvende daklijn en redelijk rechtop staande achterste raamstijl. Allemaal om meer binnenruimte te creëren. Luie ontwerpers of juist slim? Het resultaat is in ieder geval een fraai ogende automobiel, zeker met 20-inch wielen en een Inscription pakket.

In het interieur zijn de verschillen met de 90-familie zo mogelijk nog kleiner. Sterker nog: je kan waarschijnlijk geen tien verschillen ontdekken, al doe je je best. De bestaande filosofie van Volvo is doorgetrokken. Met de slanke stoelen voor meer beenruimte op de achterbank, het centraal geplaatste verticale touchscreen en de digitale klokken voor de neus van de bestuurder. Ook is er weer veel gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, iets waar Volvo prat op gaat. Het is een aangename, ruime cabine om in te zitten. Badend in het natuurlijke licht dat verschaft wordt door een enorm glazen dak, is het goed toeven in de luxe van licht, geperforeerd leer geflankeerd door houten sierstrips.

Klein kritiekpuntje wat betreft de stoelen is dat ik er gedurende de vier dagen dat ik erin zat nooit écht een fijne instelling wist te vinden voor met name mijn onderrug. Er zijn talloze verstelmogelijkheden voor deze stoelen maar ik zit er op de één of andere manier niet lekker in. Nu weet ik dat ik een vrij lange rug heb, dus misschien is het puur een persoonlijk ding. Wellicht match ik gewoon niet zo lekker met de Volvo-stoel en is het voor anderen geen probleem.

Een enorm verschil met de vorige V60 is de kofferbakruimte: bijna 100 liter extra. Om precies te zijn past er 99 liter meer in, dan in de vorige generatie. Het totaal komt nu op 529 liter. Dat is best handig als je bijvoorbeeld een BBQ met vrienden hebt, zoals ik op de dag van de filmopname. Ik moest saus regelen, dus ik kocht een 10l jerrycan met curry. Dat zou genoeg moeten zijn voor een gezelschap van 13 man. Je kan dus los van al je andere spullen die ook al in je oude V60 pasten, nog eens voor 130 man saus meenemen. Nuttig, lijkt me.

Onze T6 testauto heeft een 310 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder als krachtbron. Ik was (en ben) kritisch op de keuze voor viercilinders in de S90 / V90, omdat ik van mening ben dat die koetsen het weelderige gevoel van een hoger aantal cilinders nodig hebben om écht lekker te zijn. In de V60 heb ik er minder moeite mee, wellicht klopt dit formaat beter met een viercilinder. De V60 is vlot: 5,8 seconden zijn nodig om de naald voorbij de 100 te krijgen en als je genoeg geduld hebt kun je de V60 (niet de lichtste auto in zijn klasse) uiteindelijk naar 250 kilometer per uur sleuren. Boven pak ‘m beet 160 gaat de fut er echter een beetje uit en zul je geduld moeten hebben, in ieder geval met de bakverhoudingen van de achttraps automaat. Alles daarvoor voelt echter vlot en laten we eerlijk zijn: heel vaak zul je die topsnelheid toch niet gaan gebruiken.

Qua besturing is het allemaal wat minder spannend. Het is wat licht en afstandelijk en blinkt niet uit in gevoel. Het onderstel (wij hebben een optioneel variabele demping aan boord) is comfortabel. Kies je voor “Dynamic” dan is het allemaal iets sportiever, maar heel spannend wordt het nooit. De achterwielophanging is overigens speciaal: een enkele, dwarsgeplaatste composiet ‘bladveer’ zorgt voor de vering van de achterwielen. Voornaamste reden voor deze constructie: ruimte in de kofferbak. Door het weglaten van de veren is er meer ruimte in de breedte. En dus zijn er meer liters bagageruimte.

Bij het rijden zijn er nog hulpsystemen beschikbaar. Je lijkt ze tegenwoordig zelfs op de loopauto’s voor kinderen bij de dealer te krijgen: (semi-)autonome hulpmiddelen. Bij Volvo gaan de belangrijkste de deur uit onder de noemer Pilot Assist: een verzameling systemen die ervoor zorgen dat je tot 130 kilometer per uur hulp krijgt bij het houden van je positie op de weg. Op de rijbaan, ten opzichte van je voorganger, etc. Het werkt, al voelt het niet altijd even rustig aan. Het is net alsof de V60 steeds rechtdoor blijft gaan totdat hij binnen een bepaalde afstand van een rijbaanmarkering komt. Op dat moment volgt er een stuurcorrectie en is het wachten tot je weer dichtbij een markering komt. Een beetje alsof je bij iemand in de auto zit die vlak voor de auto kijkt in plaats van verder voor zich uit.

Alles bij elkaar is de nieuwe V60 een auto die op basis van de pricing de concurrentie aankan met de zelfgekozen Duitse premium modellen. Een V60 is al te rijden vanaf pak ‘m beet 45.000 euro, terwijl de T6 die wij reden begint bij ongeveer 57.500 euro. Toegegeven: onze testauto heeft daar nog eens een slordige 30.000 euro aan opties bovenop gekregen, maar noem mij één premium merk dat niet op die manier de kas vult. Vergelijk ik de basisprijs van de V60 T6 met de concurrentie, die ook meer dan 300 pk heeft, dan is de V60 een bijzonder scherp geprijsde machine. Een cynisch iemand zou kunnen stellen dat de prijs lager is omdat de Volvo ook minder premium is. Om daar een definitief oordeel over te kunnen vellen, zullen we moeten wachten tot we de kemphanen naast elkaar kunnen zetten. Filmpje!