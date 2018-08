Eigenaar verwoeste GT door Ford uit de brand geholpen

Waarschuwing: deze titel is bijzonder letterlijk.

Het leven zit soms tegen, bij de een wat meer dan bij de ander. De meeste mensen zijn er van overtuigd dat geld de oplossing van de meeste, zo niet alle problemen is. Voldoende bekende, welvarende figuren hebben dit inmiddels al tegengesproken, maar daden (of in dit geval gebeurtenissen) klinken nu eenmaal harder dan woorden. Een duidelijk voorbeeld hiervan herkennen we in de ongelukkige Duitser die eerder dit jaar zijn Ford GT verloor, nadat deze in brand was gevlogen.

In het specifiek praten we over de Instagrammer muc.collector. Deze Duitse verzamelaar van snelle sportwagens kon natuurlijk niet om de Ford GT heen, nadat deze geïntroduceerd was. De door Ford gestelde eisen aan kopers van het gecompliceerde voertuig wist hij gracieus te ontwijken. Omdat de beste man een respectabel aantal volgers had, werd zijn ‘sollicitatie’ naar de auto vrij snel geaccepteerd, waardoor hem niets anders restte dan te wachten op de door hem zeer begeerde Ford GT.

Aanvankelijk leek alles razend voorspoedig te verlopen, maar Karma had schijnbaar nog een appeltje met hem te schillen. Na nog geen 50 kilometer af te hebben gelegd in zijn verse bolide, vloog het ding volledig in brand.

Een treurig einde voor de in Canada gebouwde Ford GT lag in het verschiet, maar zo gemakkelijk liet de Amerikaanse autofabrikant de verzamelaar niet vallen. Nog geen drie maanden na het incident heeft de man alweer een exacte kopie, en daarmee vervanger, van zijn zwartgestreepte koets. Het is niet duidelijk of de Duitser de volledige mep opnieuw heeft moeten betalen, of dat zijn auto volledig verzekerd was en het nieuwe exemplaar volledig door zijn verzekeraar is vergoed.