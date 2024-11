Volvo XC90 2025 test- blijft het een topper?

De toekomst is elektrisch, maar toch koos Volvo ervoor om de XC90 nog één keer facelift te geven voor modeljaar 2025.

Never change a winning team. En toch blijven autofabrikanten nieuwe modellen uitpoepen alsof het niets is. Volvo deed altijd al wel wat langer met hun modellen, maar toch is het een verrassing dat we nog wat langer mogen genieten van de immer populaire XC90. Volvo was stevig op koers om in of voor 2030 volledig elektrisch te gaan, maar de autokopers wereldwijd zijn er nog niet klaar voor.

De vernieuwde XC90 komt naast de volledig elektrische Volvo EX90. Een tijd geleden sprak ik Volvo Nederland directeur Herrik van der Gaag bij de BNR Nationale Autoshow, hij verwacht dat dat beide modellen ongeveer even goed zullen verkopen.

Toen deze generatie XC90 in 2015 op de markt kwam, hadden we nog nooit van COVID gehoord en hadden plug-in hybrides nog lage bijtelling. In 2015 en 2016 verkocht Volvo dan ook ruim 2.700 exemplaren van de XC90, daarna zakten de volumes wel terug. Toch is de XC90 nog steeds succesvol, dit jaar staat de teller al op meer dan 1.000 stuks. Wereldwijd verkocht Volvo er overigens meer dan een miljoen.

Een milde facelift

Ook hier geldt weer: never change a winning team. De conclusie van onze duurtest van begin dit jaar was de XC90 nog prima meekon, op een paar details na. De meeste ervan heeft Volvo getackled in deze facelift, het is net alsof we verstand hebben van auto’s.

Als een auto al 10 jaar meegaat, dan is het wel fijn dat de buren kunnen zien dat dit toch echt het nieuwe model is. Het uiterlijk is dan ook aangepakt, onder meer met een nieuw front met een andere grille en slankere Matrix-LED koplampen. Motorkap en voorspatborden zijn overigens ook gewijzigd, dus het is is niet alleen een kwestie van een nieuw bumpertje.

Nieuwe velgen en een nieuwe kleur horen er ook bij: Volvo koos voor het chique Mulberry rood. Aan de achterzijde zou je de XC90 kunnen herkennen aan de donkere achterlichten.

Eindelijk een groter scherm

Van alle wijzigingen springt het grotere scherm het meest in het oog. Daar liep de Volvo XC90 echt achter, maar gelukkig is het scherm nu gegroeid naar 11,2”. Net als bij andere recente Volvo’s is het infotainment systeem gebaseerd op Google, wat bijzonder prettig werkt. Dankzij het grotere scherm kunnen de meest gebruikte apps beter in beeld zijn en staat de kaart op het startscherm.

Onderstel en geluidsisolatie kregen ook een makeover, zodat de XC90 nog meer comfort biedt.

Bekende aandrijflijn

In Nederland krijgen we alleen de plug-in hybride aandrijflijn, in andere landen verschijnt de mildhybride B5 en B6 ook nog in de prijslijst. Voor deze facelift van de Volvo XC90 bleef de T8 aandrijflijn bijna ongewijzigd. De 2.0 turbo met 310 pk/ 400 Nm drijft de voorwielen aan, terwijl de achterwielen worden bewogen door een 145pk/309Nm elektrische motor. Het systeemvermogen van 455 pk maakt een sprint naar de 100 in 5.4s mogelijk, maar Volvo is wel zo onsportief om de topsnelheid al te begrenzen op 180 km/u.

Helaas is het accupakket niet groter geworden en heeft dus nog steeds een capaciteit van 18.8 kWh bruto/ 14.7 kWh netto. Daarmee haalt de Volvo XC90 in de Pure modus maximaal 70 km, de concurrentie komt verder elektrisch.

Mocht je in de verleiding komen een Volvo XC90, dan is keuze aan versies redelijk beperkt. Je kan kiezen voor een Bright of Dark (1x raden welke meer chroom heeft) en tussen de Plus en de Ultra. De XC90 T8 AWD Plug-in hybrid Plus – Bright of Dark is er vanaf 93.495.