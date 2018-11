Deze spierbundel heeft een Italiaanse verrassing voorin

Kijk naar het logo en glimlach.

Officieel is de SEMA Show alweer enkele dagen voorbij, maar nog steeds vinden we in de rommel enkele parels. De zogenaamde ‘Corrupt Mustang‘ behoort zonder meer tot deze groep van écht toffe projecten. Het brein achter deze Amerikaan uit 1968, American Legends, ging tegen zijn eigen naam in en wierp een gespierde achtcilinder van Ferrari in de auto.

Met zijn ietwat heiligschennende engine swap weet de Mustang in ieder geval wel de trend te doorbreken. De SEMA Show is immers grotendeels een Amerikaans feest waar talloze producten van eigen bodem in de spotlichten worden gezet. Een toepasselijk voorbeeld is de Mopar Hellephant, die gebaseerd is op een Dodge Charger uit exact hetzelfde bouwjaar. Deze krankzinnige bolide heeft een 7-liter V8 die meer dan 1.000 pk en 1.200 Nm produceert.

Qua prestaties komt de bolide van American Legends niet dicht in de buurt van de Hellephant, maar dat betekent geenszins dat de Mustang een treurig verschijnsel is geworden. Integendeel: dankzij een 4,3-liter V8 uit de Ferrari F430 klinkt hij zo mogelijk nog lekkerder dan de creatie van Mopar. Fabriek af produceert deze atmosferische achtcilinder 490 pk, maar American Legends heeft de motor m.b.v. enkele ingrijpende aanpassingen flink op weten te schroeven.

Jammer genoeg heeft American Legends op het moment van schrijven geen exacte cijfers in handen, daar ze de auto nog niet op de dyno hebben gezet. Dat gezegd hebbende mikken ze op een minimaal vermogen van 700 pk. Om hierbij in de buurt te komen hebben de Amerikanen de V8 twee flinke slakkenhuizen van Nelson Racing gegeven, evenals een inlaatspruitstuk van de Ferrari California. De auto staat tevens op veren van RideTech en heeft remmen van Wilwood. (Bron: HotRod)