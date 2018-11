Zie hier, de Volkswagen Tarok Concept met “targadak”

Een merkwaardig kenmerk op een pickup kan nog redelijk netjes ogen.

Niet zo lang geleden smeet Volkswagen een aantal digitale schetsen op zijn sociale kanalen, om aan te kondigen dat het met een nieuwe pickup op de proppen komt. Inmiddels heeft de Duitse autofabrikant het officiële studiemodel van deze auto, genaamd Tarok, onthuld op de Sao Paolo International Motor Show.

Volkswagen is immens trots op zijn nieuwe, 5 meter lange conceptauto. De pickup maakt onderdeel uit van de nieuwe generatie auto’s van Volkswagen. Zodoende neemt de Tarok verschillende stijlelementen over van bestaande modellen die de afgelopen maanden zijn onthuld. Bij het zien van de achterzijde, bijvoorbeeld, dwalen onze gedachten af naar de recentelijk gepresenteerde T-Cross. Binnenin de Tarok herkennen we een interieur dat zich vol richt op digitalisering. De auto wordt aangedreven door een krachtbron die in Brazilië gereden kan worden als zogenaamde TotalFlex Fuel Unit. Dit betekent dat de 150 pk sterke 1,4-liter TSI-motor zowel op puur ethanol als een mix van benzine en alcohol kan rijden.

De Duitse autofabrikant is echter het meest trots op het “targadak” van de Tarok. Volkswagen heeft dit niet alleen ontworpen omdat het er interessant uitziet. Het staat de (fictieve) bestuurder toe de achterbank neer te klappen om zo de laadruimte van de kofferbak te vergroten. Volgens Volkswagen kun je er een ton aan spullen in kwijt.

Hoewel een aanzielijk deel van de conceptauto’s die ter wereld worden gebracht relatief snel in de vergetelheid raken omdat ze in de prullenmand worden gegooid, is Volkswagen wel degelijk van plan de auto binnenkort in productie te nemen. Zoals gebruikelijk zal dit gepaard gaan met subtiele aanpassingen aan het design en het motorengamma. In plaats van de hierboven genoemde 1.4 TSI, moet in het productiemodel een 150 pk sterk tweeliter turbodiesel terechtkomen. Het is niet bekend of het productiemodel ook naar Europa komt.