Vier keer raden wie nog een tijdje mag brommen

Er zijn van die figuren in de autoindustrie die een bij legendarische status hebben verkregen. Echter, ze hebben hun complete nalatenschap te grabbel gegooid. Terwijl iedereen Sergio Marchionne aan keek vanwege zijn bijzondere manier van leiding geven, waren ‘de brave jongetjes’ dat dus overduidelijk niet. Niet dat Marchionne overigens ergens voor veroordeeld is, maar het is wel opmerkelijk dat het juist degenen zijn van wie je het niet zou verwachten. Denk aan Martin Winterkorn bij Volkswagen (#dieselgate), Wendelin Wiedeking (Porsche) en nu dus ook Carlos Ghosn.

Ghosn was mede verantwoordelijk tussen de alliantie tussen Renault en Nissan, dat beide merken (plus Mitsubishi) absoluut geen windeieren heeft gelegd. De synergie die hij wist op te wekken tussen beide merken, zorgden voor veel financiële voorspoed. Ook voor Ghosn zelf. Zoals Youp van ’t Hek zou zeggen: die man kan niet meer lachen van de kwartjes. Op dit moment zit hij echter niet in van zijn luxe huizen, maar in een cel, die volgens Reuters niet groter is dan 5 vierkante meter.

De beschuldigingen die Ghosn boven het hoofd hangen zijn niet mis. Hij wordt beschuldigd van financiële misdaad, waaronder het niet opgeven van 42 miljoen euro aan inkomsten. Ook wordt hij ervan beschuldigd gelden van het bedrijf voor privé doeleinden te hebben gebruikt. Dat hield niet op bij een copieuze lunch bij Chez Lulu, maar ook het renoveren van zijn huizen in Libanon en Brazilië.

Echter, volgens Carlos Ghosn is Carlos Ghosn onschuldig. Het is veilig om te zeggen dat de carrière van deze man tot een einde is gekomen. Het opvallende feit is dat Ghosn vastzit, terwijl er nog geen officiële aanklacht door de Japanse autoriteiten is ingediend. Dat is vreemd, want zijn arrestatie is breeduit in de media uitgemeten. Naar het schijnt heeft dat te maken met het Japanse rechtssysteem. In Japan heeft een verdachte niet dezelfde rechten zoals deze zou hebben in Europa of de Verenigde Staten. Vandaag is bekend gemaakt dat Ghosn nog zeker 10 dagen vast blijft zitten in zijn cel. In zijn cel mag hij 8 uur per dag slapen en op een halfuurtje beweging na zal hij daar moeten blijven brommen. Mocht Ghosn veroordeeld worden, hangt hem een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd.