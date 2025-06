Uitslag Formule 1: overleeft Verstappen de start in Canada zonder strafpunten?

Verstappen begint naast zijn beste vriend Russell op de eerste rij vandaag in de Grand Prix van Canada. Overleeft hij zonder strafpunten en schorsing?

De kwalificatie had niet beter kunnen uitvallen voor Netflix gisteren. Russell en Verstappen pakten saampjes de eerste rij na de schermutselingen van Spanje. McLaren is dit weekend niet zo dominant als we van ze kennen. Piastri wist uiteindelijk nog P3 uit het vuur te slepen. Norris zakte helemaal weg naar P7. Misschien stelt team oranje vandaag op race pace wel orde op zaken. Maar voorlopig is er groot kans op een kablabber in de eerste knikken. Spanning en sensatie?

Spoiler Alert: eerst de uitslag daarna het verslag!1!!

Russell – Mercedes Verstappen – Red Bull Antonelli – Mercedes Piastri – McLaren Leclerc – Ferrari Hamilton – Ferrari Alonso – Aston Martin Hulkenberg – Sauber Ocon – Haas F1 Sainz – Williams Bearman – Haas F1 Tsunoda – Red Bull Colapinto – Alpine Bortoleto – Sauber Gasly – Alpine Hadjar – Racing Bulls Stroll – Aston Martin Norris – McLaren (DNF) Lawson – Racing Bulls (DNF) Albon – Williams (DNF)

Start

Russell heeft een goede start en laat Verstappen geen kans voor een opportunistische move. Antonelli gaat voorbij aan Piastri voor P3. Daarachter blijft het tot en met Leclerc op P8 hetzelfde. In de staart van de top-10 is er wel actie. Colapinto en Albon gaan met elkaar in de clinch, maar het is sluwe vos Hulkenberg die maximaal profiteert. Hij gaat naar P9.

Norris gaat in ronde 11 voorbij aan Alonso voor P6. Verstappen moet dan juist een gaatje laten vallen naar Russell. In de beginfase leek hij sneller dan de Mercedes-man, maar nu komt Antonelli hem bedreigen. Net als de Italiaan onze held voorbij wil steken, duikt Verstappen als eerste van de toppers de pit in. Russell covert een ronde later de undercut. Hij heeft Hulkenberg nog tussen hem en MV1 als buffer. Dat is echter van korte duur.

Hamilton en Antonelli stoppen dan ook vrij vroeg, maar de Macca’s rijden door. Ze gaan daardoor naar P1 en P2. Piastri heeft 3,5 seconden op zijn teammaat. Als hij vervolgens de pit opzoekt, komt hij achter ANT weer terug de baan op als zevende. Norris en Leclerc voeren nu het veld aan op de harde banden waarmee ze gestart zijn.

Deze band met witte rand lijkt de juiste keus te zijn op dit moment. Ocon komt als een speer opstomen van achterop de grid. Colapinto, Bearman, Hadjar en Albon vallen juist ver terug op hun mediums. De eerste drie stoppen dan maar uit ellende en vallen terug tot de laatste drie posities in het veld. Albon wil per se nog even doorrijden, maar heeft geen pace. Na 24 ronden komt de Britse Thai alsnog binnen. Maar als hij een eenstopper wil doen moet hij dus nog 46 ronden door.

Mid Race

Russell komt in ronde 26 voorbij aan Leclerc, die op de tweede plek rondreed. Norris leidt dan nog steeds de race. De Brit zal net als de Monegask voor een eenstopper willen gaan. Leclerc komt echter dan toch binnen na 28 rondjes en begrijpt zelf niet waarom. De Monegask had duidelijk liever nog even door willen karren. Maar de bandenslijtage lijkt in het warme Montreal behoorlijk fors te zijn. Vermoedelijk is het de goede keuze van team rood. Team oranje doet met Norris in ieder geval hetzelfde een ronde later. Waarbij het wel een beetje gek is dat NOR op een medium wordt gezet.

Zowel Norris als Leclerc zijn wel voorbij aan Hamilton, die nu de zevende plek in handen heeft. Daarachter zit een enorm gat naar Ocon van veertien seconden. Het is het gebruikelijke verhaal van 2025. De eerste zeven posities zijn voor de topteams en de Red Bull van Max, ver daarachter volgen de tweede Red Bull en de rest van het veld.

Colapinto mag van zijn team voorbij Gasly rijden. Een beetje pijnlijk voor de Fransman, maar goed, die heeft sowieso weer een dramatisch weekend met de Franse zeepkist dit weekend. Verstappen krijgt op dat moment langzaam maar zeker opnieuw Antonelli in zijn nek en herhaalt zijn strategie van eerder in de race: als eerste stoppen. De Italiaan stopt een ronde later en komt nét achter VER weer de baan op. Probleem voor onze landgenoot: hij moet nu nog 30 rondjes, dus hij kan dit niet nog een keer doen over 20 rondjes. Mercedes misschien wel op naar een 1-2?

Russell lijkt in ieder geval goede kansen te hebben op de zege. Piastri komt niet echt dichterbij. Norris komt op zijn 11 ronden oude mediums nu wel dichterbij aan de Ozzie die er alweer bijna 30 rondjes op heeft zitten op zijn hards. Het verschil loopt terug tot drie seconden in de 43ste ronde. Omdat Russell dan net gestopt is leiden de Macca’s nu voor Leclerc en de tot P4 teruggevallen GR63.

Piastri klaagt over een moeilijk te besturen auto en komt dan binnen voor zijn tweede stop. Norris, Leclerc, Russell, Verstappen én Antonelli schieten voorbij. Het is een beetje een schaakspel op hoge snelheid. Wie haalt hier op het laatst de konijn uit de hoed en komt er nog een safetycar die de volgorde beïnvloedt?

Finish

Norris gaat weer niet voor een bijzondere poging om iets episch te doen en komt twee ronden na Piastri binnen. Hij valt terug naar P6. Ook LEC komt met 17 ronden te gaan binnen vanaf de leiding in de race. Ferrari settlet daarmee normaal gesproken voor P6 en P7. McLaren ligt op P4 en P5, maar Norris probeert de volgorde van de twee oranje bolides te veranderen.

Hij doet dat andermaal echter niet met genoeg verve. LN4 lijkt best een kans te hebben met een lunge. Maar hij ziet daar vanaf. Het verschil tussen P1 en P5 is maar een seconde of vijf, maar dat klinkt spannender dan het is. Je krijgt sterk het gevoel dat met een andere strategie Norris gewonnen had. Maar nu rijdt hij uiteindelijk zijn vleugel stuk op de Ozzie. Het gaat nog lang duren voordat NOR kampioen wordt. Leclerc zal balen. Als hij nog eventjes doorgereden was, had hij misschien een kansje gehad op een podium.

Russell en Verstappen doen daarna nog even naar naar elkaar achter de saftetycar (#I’m a poet and I didn’t even know it), maar de race finisht op slakkengang onder de safetycar. RUS 1, VER 2, ANT 3. Piastri, Leclerc, Hamilton, Alonso, Hulkenberg, Ocon en Sainz maken de top-10 compleet. De rest moet het doen zonder puntjes. De volgende is over twee weken in Oostenrijk. Max weer terug in de titelstrijd?