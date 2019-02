Heeft Mercedes eindelijk de boot gemist in de F1?

Iedereen zegt wel dat ze met zand aan het strooien zijn, maar is dat ook zo?

De eerste wintertest van het nieuwe F1 seizoen zit er inmiddels op en Renault heeft de snelste tijd op de klokken gezet. Snel naar je favoriete website gaan om te wedden en een Euro op Daniel Ricciardo zetten om wereldkampioen te worden dan maar? Nou nee, want als je ‘door de tijden heenkijkt’, lijkt Ferrari momenteel de meeste snelheid te hebben. Op zich geen verrassing, dat leek vorig jaar eveneens het geval te zijn. Oh, het jaar daarvoor ook al trouwens. In beide gevallen werd Mercedes uiteindelijk toch met een behoorlijke overmacht kampioen.

Maar gaat dat dit jaar weer het geval zijn? Het sentiment voelt een beetje anders in de F1 paddock. Waar vorig jaar toch al snel bleek dat Mercedes in de long runs de zaken stiekem het beste voor elkaar had, komen er dit keer wat verontrustende berichten vanuit kamp zilver. Dat Hamilton Ferrari als titelfavoriet bombardeerde mag inmiddels geen verrassing meer heten; de Brit meet zich nou eenmaal graag de rol van underdog aan, zelfs als dat volstrekt potsierlijk is. Doch ook Toto Wolff uitte enige twijfels of Mercedes wel snel genoeg was en de meest boude claims komen van niemand minder dan Valtteri Bottas. Volgens de Fin heeft Mercedes massive problems met de balans in sommige bochten van het Circuit de Catalunya. Problemen die volgens hem alleen maar opgelost kunnen worden middels een fikse update.

Nou weten we dat Mercedes de afgelopen jaren de zaken graag wat spannender wil maken dan ze zijn, om af te leiden van het feit dat ze continu zeer dominant winnen. Over de radio hoorden we regelmatig over ‘aankomende regen’ of ‘oververhit rakende remmen’ terwijl de overwinning al lang in de tas was. Maar als volstrekte dominantie onbetwist doorgaat, zo weet Toto Wolff, wordt er vroeger of later regelgeving ingevoerd om die dominantie te verbreken. Behalve de grootste Lewis Hamilton/Mercedes fans zit er immers niemand meer op te wachten om weer een seizoen voorgeschoteld te krijgen waarin Lewis vooraan het veld de zon en zijn zesde titel tegemoet rijdt met wingman Bottas op gepaste afstand in zijn kielzog.

Mercedes doet het in mijn ogen al knap door hun dominantie al zo ver te rekken als ze gedaan hebben. Het zou mij niet verbazen als over twintig jaar blijkt dat ze stiekem vaak nog harder hadden gekund, maar Ferrari af en toe een kruimeltje gegeven hebben om het grotere doel veilig te stellen #aluhoedjeop. Doch na de regelwijzigingen voor dit jaar, lijken er nu dus toch een paar scheuren in het zilveren schild te verschijnen.

Mercedes heeft naar het schijnt voor 2019 namelijk, ondanks de nieuwe regels, vast proberen te houden aan hun reeds bestaande concept. Op zich niet verrassend ook, als je daar zoveel succes mee behaald hebt. Toto Wolff legt uit:

Onze designfilosofie was altijd al anders. We hadden altijd al een langere wielbasis, en nooit een grote rake (red: dat de auto achter aanzienlijk hoger op zijn poten staat dan voor, waardoor de hele onderkant van de auto een soort stijle spoiler vormt). Dat was niet omdat we geloven dat ons concept in alle opzichten beter is, maar omdat we geloven dat het voor ons het beste totaalplaatje oplevert in termen van chassis en power unit.

De vraag is nu of het nieuwe reglement de zwakke punten van Mercedes’ concept extra blootlegt en de sterke punten niet meer voldoende zijn om daarvoor te compenseren. Sommigen in de paddock menen dat dat wel het geval is. De basis van Mercedes concept baseert er namelijk op dat de lucht tussen de wielen en de body van de auto doorgesluisd wordt, terwijl de andere teams er eigenlijk allemaal voor gekozen hebben de lucht buiten naar de buitenkant van de wielen te sturen. Optisch is dat het beste zichtbaar aan de voorvleugels. Op Reddit staat dit handige plaatje, waarop je kan zien dat Mercedes het enige team is zonder ‘neusgaten’.

Minder goed te zien is dat Mercedes ook het enige team is waarbij de wing end plates van voor naar achteren naar binnen toeloepen, in plaats van naar buiten. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een desastreuze keuze is voor Mercedes. Want zo simpel als de vleugel van een van de andere teams kopiëren zal de oplossing niet zijn, zo weet men:

Er zijn dingen, die je niet van vandaag op morgen om kan zetten. Als je het complete aerodynamische concept van de auto moet veranderen, dan is dat geen kwestie van weken, maar van maanden.

Na de eerste races zal blijken of Mercedes inderdaad aan de bak moet om een geheel nieuw aero-concept te verzinnen. We vermoeden dat het alsnog wel mee zal vallen, maar wie weet. In het beste geval krijgen we een situatie dat de Mercedes op sommige circuits wel en op andere circuits niet goed uit de verf komt, zodat we een lekker spannend kampioenschap krijgen.