Belgen kochten in 2017 meer Porsches dan Honda’s

Alle grappen over België terzijde, op dit moment lijkt het daadwerkelijk de omgekeerde wereld te zijn. Afgelopen jaar werden er bij onze zuiderburen op haast ondenkbare wijze méér Porsches dan Honda’s verkocht. De Duitse premium’pjes vielen sowieso goed in de smaak en verkochten nagenoeg allemaal meer dan voorheen.

Al met al stegen de verkopen in België netjes door. Met 546.558 nieuw verkochte wagens deden ze het 1,3 procent beter dan het jaar ervoor, waarmee het direct hun op twee na beste jaar voor autoverkopen ooit werd. Even ter vergelijking, onze @jaapiyo vertelde gisteren dat wij afgelopen jaar ‘slechts’ 414.812 nieuwe auto’s kochten; en dat terwijl we bijna 6 miljoen extra inwoners hebben!

Het populairste merk van België is Renault, voor het derde jaar op rij. Geen verrassingen hier, al kenden ze wel een teleurstellend jaar. De Fransen verkochten in 2017 namelijk 8,8 procent minder auto’s ten opzichte van het voorgaande jaar. Volkswagen (#2) had eveneens met een daling te kampen, al was deze met 4,8 procent een stuk minder fors. BMW is de enige op het podium die wél een stijging tegemoet zag; de Duitsers groeiden met bijna 4,9 procent.

Afgezien van de grote spelers is het Porsche die dit jaar letterlijk de headlines naar zich toetrekt. In België werden er afgelopen jaar liefst 3.450 nieuwe Porsches ingeschreven, waarmee het merk nog harder groeide dan Mercedes. De verkopen van Porsche stegen met 12,2 procent, tegenover 11,4 procent voor Mercedes. Helemaal opmerkelijk is dat het hiermee ruim meer auto’s verkoopt dan Honda, die slechts 3.266 auto’s aan de man bracht en een daling van bijna 10 procent moet zien te verwerken.

Beeld: deze wallpaper, bron: FEBIAC en HLN