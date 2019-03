‘BPM-verhoging tot 50 procent kan gebeuren’

Lang leve ons klimaatkabinet.

Klimaat, klimaat, klimaat. Je hoort niet anders. Het kabinet wil er alles aan doen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Na het doorrekenen van de kabinetsplannen door de planbureaus gaat Den Haag die doelen waarschijnlijk niet halen en dus moet onder meer minister Wiebes terug naar de tekentafel.

Waar kan nog meer gesneden worden om toch die doelen te halen? Bij de automobilist natuurlijk. Die doelgroep draagt al zo weinig bij hè. Op basis van bronnen stellen de BOVAG en RAI Vereniging dat het kabinet overweegt om de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) flink te verhogen. Dit staat haaks op eerdere beweringen dat het kabinet de BPM juist stapsgewijs zou gaan afbouwen.

Volgens de brancheorganisaties zou de BPM tot wel 50 procent verhoogd kunnen worden in vergelijking met de huidige omstandigheden. Dit zou gedaan worden om de eerder voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te kunnen terugdraaien. De aanschafprijs van nieuwe auto’s stijgt daardoor aanzienlijk. Auto’s met een benzinemotor kunnen gemiddeld 4.700 euro tot 7.000 euro duurder worden. Bij diesels is dat 8.900 euro tot 13.500 euro gemiddeld. Hoe dikker/onzuiniger de motor, hoe hoger de BPM. Auto’s als een Mercedes-AMG C63 met achtcilinder kunnen daardoor meer dan 10.000 euro duurder worden dan nu al het geval is.

De BOVAG en RAI Vereniging zijn dan ook zeker niet blij met de mogelijke plannen. Ze vrezen voor de nieuwverkoop van auto’s, die nu al bagger is in Nederland. Een groot deel van de nieuwverkoop ligt in handen van de zakelijke markt. Consumenten die een nieuwe auto kopen en géén grijs haar hebben zijn onderhand op één hand te tellen.

Een hogere BPM zorgt voor minder nieuwverkoop en dan zal de CO2-uitstoot minder hard dalen dan was voorzien. Daarnaast dalen de ingeboekte BPM-inkomsten als de verkoop van benzine- en dieselauto’s daalt en dan zijn er straks dus weer nieuwe maatregelen nodig om het benodigde geld op te halen en om alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Met zulk beleid gaat dit proces zich telkens herhalen en blijf je onnodig geld rondpompen. – Bertho Eckhardt van BOVAG

Het lijkt net of de kabinet niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Nog duurdere nieuwe auto’s betekent nog meer stimulans om jong gebruikte auto’s uit bijvoorbeeld Duitsland te importeren. Het prijsverschil wordt immers groter en groter. Een eventuele BPM-verhoging zou een averechts effect hebben. De afgelopen jaren zijn nieuwe auto’s in ons land al flink duurder geworden. De gemiddelde BPM op benzine en dieselauto’s is sinds 2012 met ongeveer 56 en 83 procent gestegen.