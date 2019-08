Dit is de BMW M8 MotoGP Safety Car

Een nieuwe safety car voor de MotoGP, en wat voor één!

De onthulling is gevoelsmatig pas net achter de rug en nu komt de kersverse BMW M8 al in actie. BMW en de MotoGP hebben bekendgemaakt dat de BMW M8 Competition de nieuwe safetycar zal zijn in deze racecompetitie.

Dit weekend zal de safetycar voor het eerst te zien zijn tijdens de MotoGP Grand Prix op de Red Bull Ring in Spielberg, Oostenrijk. Aangezien dit voor BMW ook een moment is om zichzelf in de picture te zetten nemen ze natuurlijk niet zomaar een M8 Competition mee. De coupé staat bol van de M Performance goodies. Van een M Performance diffuser tot een titanium uitlaatsysteem en van carbon side skirts tot een carbon motorkap. De enorme spoiler op de safety car is afkomstig van een M8 GTE. In het interieur is een rolkooi geïnstalleerd, net als Recaro racestoelen met gordels van Schroth.

De BMW M8 Competition is het neusje van de zalm in de huidige 8 Serie-reeks. De coupé beschikt over een 4.4-liter turbo V8, goed voor 625 pk en 750 Nm koppel. De M8 Competition doet 0-100 in 3,2 seconden. Een sprinttijd die het supercars van enkele jaren geleden lastig kan maken. Dit met dank aan het M xDrive systeem, wat voor extra grip zorgt.

Met dit nieuws nemen BMW en de MotoGP afscheid van de M5 als safetycar. Andere recente BMW’s die de taak als safetycar op zich hebben genomen zijn de M2, M3 en M4. BMW M is sinds 1999 verbonden aan de MotoGP en levert jaarlijks een vloot aan hulpvoertuigen aan deze racecompetitie.