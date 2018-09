Eindelijk afwerking waar wij blij van worden

Kijk, zo kan het dus ook!

Voor wie al wat langer (een week ofzo) diverse automedia volgt, zal er ongetwijfeld over gehoord hebben: afwerking en materiaalgebruik. Sommige merken zijn er erg goed in, andere beduidend minder. Om meteen alle fabels de wereld uit te helpen, dat is niet omdat een complete natie niet kundig is (“Die Fransen/Zuid-Koreanen/Amerikan kunnen er he-le-maal niets van”). Het is een keuze. Een verzorgd interieur kost nu eenmaal meer geld. De zogenaamde ‘mooiere materialen’ zijn een stuk prijziger om in te kopen. Ook maakt een fabrikant een inschatting: wat vind de consument belangrijk? Zo vinden wij het in Nederland belangrijk dat een auto zeer langzaam is, een duur dashboard heeft wat je kunt knuffelen, een dikke bumperkit en natuurlijk een ‘sportief pookje’.

In Amerika is dat precies andersom. Daar heeft men andere eisen, zoals een grote motor met veel vermogen, veel uitrusting en veel waar voor je geld. Een fabrikant past zich daarop aan, aan die wensen. Ondanks dat de huidige Ford Mustang een auto is die wereldwijd verkocht wordt, is de Mustang zo Amerikaans als naar appeltaart kijken met Jim’s Dad. De Ford Mustang GT Fastback kost in de Verenigde Staten 36.350 dollar, omgerekend zo’n 31.290 euro. Daar heb je in Nederland een Audi A3 Sportback 1.0 TSI met S-Line exterieurpakketje voor. Ook mooi.

Maar in vergelijking met die Audi A3, is de Mustang overduidelijk minder goed afgewerkt en zijn de gebruikte materialen van een lager allooi. Dat is in de VS niet erg, want je betaalt er ook niets voor. Maar in veel andere landen krijgt de Mustang toch een vorm van extra belasting (zoals in Turkije), waardoor de auto concurreert met duurdere auto’s. Qua prestaties en rij-eigenschappen komt de Mustang nog behoorlijk mee, maar dat spotgoedkoop in elkaar geflanste interieur kan tegenstaan. Gelukkig hebben de heren van Neidfaktor daar een oplossing voor!

Wat je in de gallery ziet, is het ‘Orange Black Beauty Project’. Wat ze hebben gedaan is eigenlijk simpel: het hele interieur een complete make over gegeven met fraaie materialen als leer, alcantara en koolstofvezel. Ook zijn er diverse plastic onderdelen

vervangen door mooiere plastics. De oranje delen en stiksels zorgen voor een leuk effect in de verder vrij grijze en zwarte massa. Het design van het dashboard is overigens nog gelijk, wat er zeker niet verkeerd uitziet met die ronde klokken en ventilatieroosters. Rest als laatste de geldzaken. Je zou denken: dit wordt echt een peperdure exercitie. Dat valt mee, want Neidfaktor probeert de prijs van de ombouw rond de 6.500 euro te houden.