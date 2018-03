Hyundai maakt de Tucson weer helemaal hightech

Vooral onderhuids is er het nodige veranderd.

Een maand geleden trok Hyundai het doek van de nieuwe Santa Fe. Hun grootste auto van het gamma had dringend een update nodig en de auto is flink veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Zijn kleine broer Tucson staat inmiddels ook al weer een gezond aantal jaartjes bij de dealer. Omdat de compacte SUV in de basis nog helemaal niet zo gedateerd is, verandert Hyundai alleen het nodige en introduceert op de autoshow van New York de gefacelifte Tucson.

Dan heb je nu je vergrootglas nodig, omdat er in grote lijnen weinig is veranderd. Logisch, want de huidige Tucson legt Hyundai bepaald geen windeieren. Jonge gezinnen, oude stellen, ex-reaguurders, de Tucson wordt goed verkocht. Niet alleen in Nederland, ook de rest van Europa (met name Ierland) ontvangt de SUV goed. Never change a winning team, aldus Hyundai.

De veranderingen zijn minimaal, maar goed genoeg om de Koreaan weer een aantal jaartjes de weg op te sturen. Letterlijk, want één van de belangrijke veranderingen is het toevoegen van nieuwe veiligheidssystemen zoals Forward Collision Warning en Surround View Monitor (360 graden camerabeelden). Verder krijg je een draadloze telefoonoplader, Apple CarPlay, Android Auto en extra USB-poorten achter zodat niemand in de Tucson met een lege iPhone hoeft te zitten. De uiterlijke wijzigingen zijn al helemaal minimaal, de achterlichten, koplampen en grille zijn veranderd. Dit om de auto dichter bij het Hyundai-familiegezicht van onder andere de Santa Fe en de Kona te plaatsen.