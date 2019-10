Vrouwen hebben meer kans op letsel bij ongevallen

Moeten ongelukken nu ook genderneutraal worden?.

Genderneutraal, een woord wat je veel vaker tegenkomt. Omdat de wereld toleranter dan ooit is op het niet in hokjes plaatsen van iemand, moet het label ‘man’ of ‘vrouw’ vaak de deur uit en mag je lekker zelf kiezen wat je koopt. Op een bepaald statement is er nog vaak een strijd van de geslachten. We willen kennelijk allemaal graag een antwoord op de vraag: wie kan er nou beter autorijden, de man of de vrouw? Het antwoord is vaak tweeledig als in: vrouwen rijden meer paaltjes omver en hebben dus meer schades, maar als mannen crashen rijden ze vaak de hele auto gewoon total loss. De waarheid ligt in het midden.

Daar hebben we geen concreet antwoord op, maar wel een andere casus trekt onze interesse. Uit onderzoek blijkt dat mannen dan ook meer ‘beschermd’ zijn tegen ongevallen, waardoor vrouwen meer kans hebben op letsel. De reden hiervoor is vrij simpel te verklaren. Het is één grote cirkel.

Voor een auto in de dealer komt te staan, moet de auto een label met een sterrenbeoordeling krijgen. Dit wordt getest door de EuroNCAP. Een auto wordt hierbij in een vrij sterk ongeluk gegooid met inzittenden. Die inzittenden worden nagebootst door poppen, uiteraard wel uitgerust om niet alleen anatomisch te lijken op de mens, maar ook af te meten wat een mens zou voelen. Zo kan de NCAP precies kijken waar de pijnpunten liggen. Autofabrikanten kennen deze cyclus uiteraard en dus wordt kort gezegd de botsveiligheid afgestemd op die crashpoppen.

Daar gaat het mis. Want we zeiden net dat de poppen anatomisch lijken op de mens, maar dat is niet helemaal waar. Ze lijken anatomisch op een man. En al zijn de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen op papier groot: er zijn toch dusdanig veel verschillen in een vrouwelijk lichaam dat die de krachten weer heel anders kunnen opvangen. Dus bij redelijk forse ongevallen is de kans op letsel bij een vrouw veel groter. University of Virginia, die hier onderzoek naar deed, heeft het over 73 procent meer kans op letsel.

De universiteit is nog aan het onderzoeken waar die verschillen in zitten. Het is namelijk simpeler dan zeggen dat vrouwen gewoon mannen met borsten zijn. Er is dusdanig veel structureel anders dat ze nog bezig zijn met testen hoe een vrouwelijke testpop die echte vrouwen goed afspiegelt. Tot die tijd zijn ze “beperkt in hun oplossingsstrategie”.

Naar het schijnt is er al ruime tijd geleden geconstateerd dat vrouwen anders in elkaar steken, zo meldt Consumer Reports. Ook is de crashtest-pop een afspiegeling van een ‘perfecte man’ in de jaren ’80: ongeveer 77 kg en 175 cm. Niet alleen is dat toegenomen, ook is hierbij dus nooit de vrouw in het achterhoofd genomen. 1980 is volgend jaar 40 jaar geleden en de wereld is veranderd in die tijd.

Er is dus ruimte voor verbetering in de crashtests. Nogmaals: aan de perfecte botsvrouw wordt al gewerkt, maar het lijkt ons ook zaak voor EuroNCAP om zich te verdiepen in deze casus. Het toppunt van discriminatie op geslacht is als zelfs je leven in de auto inferieur is.