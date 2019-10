Vet: Land Rover Defender wordt levensgrote speelgoedauto

En nee, ze gooien niet de LEGO-versie een paar schalen omhoog.

Wie als kind al wist dat hij gek zou worden op auto’s, heeft vast in zijn kindertijd heel wat Dinky Toys/Matchbox/Hotwheels/Majorette-autootjes helemaal kapot gespeeld. Kleine autootjes, soms met indrukwekkende details en niet te vergeten rollende wielen zodat ze ook nog daadwerkelijk fungeren als auto’s. Een soort eerste voorbereiding op het besturen van een echte auto lijkt een iets geavanceerder stuk speelgoed: de radiografisch bestuurbare auto. Lekker overal plankgas geven en vervolgens de hele woonkamer onder de butsen rijden (sorry mam).

Het is nooit een commercieel succes geweest om die technologie op grote schaal toe te passen. Je hebt wel merken als BMW en Tesla die hun auto semi-bestuurbaar maken, zoals BMW met hun slimme sleutel waarmee je je auto uit een piepklein plekje kan halen zonder jezelf tussen twee geparkeerde auto’s te wurmen. En Tesla’s Smart Summon, ook al heb je daar zelf niet de meeste controle. Of natuurlijk de zeer creatieve vorm van huisvlijt: een Nederlander en zijn radiografisch bestuurbare Corvette.

Eén reden waarom autofabrikanten zich er niet aan wagen, is het feit dat er wellicht helemaal geen markt voor is. Wat heb je er nou aan dat je achter je eigen auto aan moet rennen? Ook is veiligheid natuurlijk een dingetje. Ondergetekende vond laatst één van zijn radiografische auto’s terug en de butsen zitten niet alleen aan de muren van de woonkamer, ook aan de bumpers van de auto. Je wil niet dat dat gebeurt met je echte auto en levensgrote obstakels of andere mensen/auto’s. Toch is Land Rover bezig met technologie om levensgrote radiografische auto’s een ding te maken.

De nieuwe Defender zit namelijk bomvol met technologie om obstakels detecteren makkelijk(er) te maken. Een extensie van deze technologie wordt dan dus dat je de auto van buitenaf kunt besturen. De auto helpt natuurlijk zelf ook mee. Je moet wel dichtbij blijven: de afstand die je van de auto weg kan zijn, moet binnen de radius van de Activity Key zitten. De functie wordt dan ook vooral ingezet om van buitenaf meer overzicht te hebben tijdens moeilijke stukken terreinrijden.

Vergezocht? Nee, niet echt. Het klinkt als een leuke gimmick en de écht doorgewinterde Land Rover-bestuurder vind dit misschien nog wel handig ook. Land Rover heeft in principe de technologie in huis: er zijn al Defender-prototypes met dit systeem aan boord. Hordes die nog in de weg staan zijn voornamelijk wat betreft wetgeving. Tesla’s Smart Summon mocht niet, dus ook in dit geval speelt een rol dat je gewoon aan boord van je voertuig moet zijn wanneer deze in beweging is. Een uitzondering maken voor Land Rover? (via Autocar)