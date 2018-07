Wauw! Nederlanders maken krachtigste Defender

Zandhappen als een malle.

Het aantal bedrijven dat zich druk bezighoudt met het tunen van Land Rover Defenders is vrijwel ontelbaar. Van grote, razend bekende namen tot kleine vakwerkers, iedereen weet er wel iets van te maken. Ook in eigen land hebben we een bedrijf dat weet wat het aanmoet met de grove Britse off-roader: Tophat.

Wellicht dat de naam een belletje doet rinkelen, want een kleine twee jaar geleden vertelde @willeme jullie al uitgebreid over Tophat. De Hollanders, die de Defenders tegen een behoorlijke prijs in allerlei verschillende smaken weten te leveren, zijn ditmaal terug met een verschrikkelijk krachtige Defender. De speciale editie gaat door het leven als de Defender 90 Waterdream.

Tophat noemt de Defender krachtigste ooit. Het bedrijf uit Loosdrecht onderbouwt de claim door er de supercharged 6,2-liter V8 uit de laatste Corvette Z06 (special) uit in te leggen. Dit motorblok heeft een vermogen van 650 pk en meer dan 880 Nm aan koppel. Dat de Defender van Tophat tijdens de shoot de nodige zandkorrels om de oren van de fotograaf smeet, is dus niet vreemd. Tophat geeft de wagen overigens niet alleen een verrukkelijke krachtbron, ook de buitenzijde wordt aangepakt. De Waterdream-uitvoering is voorzien van een exclusieve bodykit. Daarnaast krijgt de Defender AP Racing remmen, met een app in te stellen luchtvering en op maat gemaakte racedempers van Koni.

De Nederlanders hadden gepaste motivatie om de Defender tot deze zalige machine om te bouwen. Tophat sloeg namelijk de handen ineen met Waterdream, een botenfabrikant dat de snelste sloep op aarde maakt: de S-850 Speedster. De sloep ging eveneens onder het mes en wordt voorzien van allerlei nieuwe opties. Een andere motor kreeg hij niet. De Speedster wordt nog altijd aangedreven door een 4,2-liter V6 van Yamaha, die goed is voor 300 pk. De boot heeft een topsnelheid van 80 km/u.