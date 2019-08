VT3: Hamilton hangt ‘m in de Belgische muur

Niet zo eentje waar je vegaburgers uit kan trekken, maar zo'n geel-rode met banden.

Even een supersnelle update vanuit Spa (althans, ondergetekende is helaas niet terplekke, maar je begrijpt het punt): VT3 is zojuist tot een einde gekomen en de Ferrari’s zijn nog steeds het snelste! Los van Toto Wolffs oma verwachtte iedereen en zijn oma na gisteren al dat de zandzakken van Mercedes vanmiddag in de kwali weer heel dicht in de buurt zullen komen, maar in de laatste vrij training ging het toch een beetje mis voor de zilverpijlen. Kersvers vegaburgerkoning Lewis Hamilton hing zijn W10 namelijk hard in de bandenmuur.

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36 — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of de klapper gevolgen gaat hebben voor de kwalificatie en dus ook de race. Volgens Mercedes valt het echter mee. Voordeel voor HAM is dat de impact vooral linksvoor plaats lijkt te hebben gevonden, waardoor de gevoelige onderdelen als de motor en de bak waarschijnlijk gespaard zijn. Doch ook als Mercedes alsnog besluit het chassis te wisselen, moet de regerend kampioen morgen vanuit de pitstraat starten. Het team is naar eigen zeggen hard aan het werk om dergelijk drama te voorkomen en heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken.

A reminder that even the best in the business can make mistakes… 😮💥 Working flat-out to get Lewis’ W10 fixed it time for #BelgianGP Quali! 💪 pic.twitter.com/049Uju9zo5 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 31, 2019

Gebeurden er verder nog interessante dingen in VT3? Mwah, niet echt. Ferrari bleef zoals gezegd het snelst, voor de Mercs. Ricciardo was vierde, maar wat dat betekent in de kwalificatie zal moeten blijken. In de andere Renault kwam Hulkenberg in ieder geval niet in de buurt van de pace van de honingdas, dus wellicht was het een soort gloryrun van de Ozzie.

Verstappen beëindigde de training als vijfde terwijl teamgenoot Albon geen poging deed een snelle ronde te rijden. De Thai focust zich volledig op de race zo lijkt het, waarin hij sowieso uit het achterveld moet starten vanwege een gridstraf. Tenslotte valt ons nog op dat McLaren er tot op heden niet lekker bijzit dit weekend. Het team dat zich dit seizoen ontpopt heeft tot ‘best of the rest’ kwam in VT3 wederom niet goed uit de verf met P14 en P15.

1. Leclerc – Ferrari

2. Vettel – Ferrari

3. Bottas – Mercedes

4. Ricciardo – Renault

5. Verstappen – Red Bull

6. Pérez – Racing Point

7. Hamilton – Mercedes

8. Räikkönen – Alfa Romeo

9. Giovinazzi – Alfa Romeo

10. Gasly – Toro Rosso

11. Grosjean – Haas F1

12. Hulkenberg – Renault

13. Magnussen – Haas F1

14. Sainz – McLaren

15. Norris – McLaren

16. Stroll – Racing Point

17. Kvyat – Toro Rosso

18. Russell – Williams

19. Kubica – Williams

20. Albon – Red Bull