VT3: regen en rode vlaggen op Zandvoort

Regen zorgde voor een chaotische derde vrije training op Zandvoort.

Na twee zonovergoten races op Zandvoort is het nu tijd voor een Nederlandse Grand Prix met bijbehorend Nederlands weer. Vanochtend gaat de derde vrije training van start op een kletsnette baan. Zo kennen we Nederland weer.

De eersten die zich op de baan wagen zijn Max Verstappen en Liam Lawson. Die laatste moet iedere minuut benutten om de auto en de baan te leren kennen, nu hij last-minute moet invallen voor de geblesseerde Ricciardo. Alsof dat niet uitdagend genoeg is, moet hij dit ook doen in de regen.

Toch is het niet de Nieuw-Zeelander die bijna crasht, maar Max Verstappen. Hij weet zijn Red Bull ternauwernood uit de muur te houden. Iets wat Magnussen niet lukt, want hij gaat in de Gerlachbocht in de rondte en veroorzaakt daarmee een rode vlag.

Als de sessie weer van start gaat, is het wachten op het volgende incident. En jawel: bocht 13 brengt ongeluk voor Zhou Guanyou, die de grindbak invliegt. Daarmee is rode vlag nummer twee een feit.

Naarmate VT3 vordert op Zandvoort droogt de baan wat meer op, maar het blijft tricky voor de rijders. Meerdere coureurs gaan eraf in de Tarzanbocht, gelukkig zonder schade. Intussen zijn het de McLaren’s die de snelste tijden noteren.

De rode vlag wordt wederom tevoorschijn gehaald als Liam Lawson dan toch de bandenstapel kust. De Nieuw-Zeelander kan echter op eigen kracht weer naar de pits rijden, dus rood lijkt wat overdreven.

Nadat Norris in VT2 de snelste was, is het nu toch weer Max Verstappen die de snelste tijd noteert als de tijd verstreken is. Naast Perez zijn ook de beide Mercedessen en Alonso snel. De volledige uitslag met tijden check je hieronder. Op naar de kwalificatie, die wederom nat belooft te worden!

Uitslag VT3 Zandvoort