Amerika schaft uitstootnormen af, nakt Tesla, maakt weg vrij voor dikke motoren

Donald Trump slaat opnieuw toe. Hij maakt eigenhandig een einde aan uitstootnormen, geeft daarmee Tesla een beuk en maakt de weg vrij voor joekels van motoren.

Met Donald Trump aan het roer wist je al dat regeltjes een keiharde dreun zouden krijgen. Nu hopen we wel voor de Amerikaanse bevolking dat hun drinkwater een beetje schoon en drinkbaar blijft. Maar aan de andere kant kan je als benzinehoofd natuurlijk alleen maar blij zijn dat de Donald de deur wijd open zet voor joekelig grote motoren.

Dat gebeurt nu als bijproduct van de Big Beautiful Bill. Sinds 1975 gaat Amerika namelijk gebukt onder de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regels. Deze ‘verplichten’ fabrikanten om de gemiddelde uitstoot van hun producten binnen bepaalde grenzen te houden. Het beperkt de vrijheid, maar bij de invoer lagen de oliecrises nog vers in het geheugen. Dus pakten ambtenaren die bronstig worden van regeltjes opleggen hun kans om hun wil op te leggen aan de banggemaakte bevolking. En zoals het dan altijd gaat; als de regels eenmaal bestaan, kom je er bijna niet meer vanaf.

De CAFE normen waren alsnog een stuk soepeler dan de draconische regeltjes in ons land betreffende CO2 taksen en dergelijke. Desalniettemin waren de normen vooral in de laatste jaren inmiddels toch zo strict, dat ook de Amerikanen aan de downsize-tor moesten geloven. Al was dat voor hen dan een vierpits turbo, wat we hier nog best een potente motor zouden noemen. Driepits koffiemolens en KIA Picanto’s bleven de Amerikanen bespaard.

Trump had al beloofd dat hij een einde aan deze regels zou maken. Maar, dat hoeft nu niet meer, want hij heeft een andere loophole gevonden. Op papier blijven de CAFE normen gewoon bestaan. Maar wettelijk is nu bepaald, dat deze niet meer nageleefd worden. Om kort te gaan: overtredingen worden niet beboet. Merken kunnen dus naar hartelust een wagenpark maken dat zuipt als een Ferrari V12 anno 1996.

Daar de benzineprijs onder het huidige regime 11,6 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar (mei in vergelijk met mei), biedt dit mogelijkheden voor fabrikanten en klanten. Zoals we eerder schreven heeft Stellantis de HEMI V8 maar weer van stal gehaald. En ook de SRT Speed Shop is nieuw leven ingeblazen. Aangekondigde EV’s van verschillende merken zijn uitgesteld en/of afgesteld.

Het afschaffen van de CAFE ‘boetes’ heeft hiernaast ook een nadelig effect voor Tesla. Andere fabrikanten konden namelijk ‘rechten’ kopen van Tesla om meer uit te stoten dan toegestaan onder de CAFE regels. Soortgelijke prorgamma’s lopen wereldwijd. Hoewel Tesla niet per regio aangeeft hoeveel ze hieraan verdienen, weet Reuters dat dit de toko van Musk vorig jaar 2,8 miljard opleverde. Aangenomen wordt dat een aanzienlijk deel hiervan uit Amerika stamt.

Historisch is dit een substantieel onderdeel geweest van de ‘winst’ die Tesla maakt. Maar daar kan dus ook een streep doorheen. Iets waar Trump niet om zal malen, na zijn fittie met de Muskias. Wil jij ook een joekel van een motor? Laat het weten, in de comments!