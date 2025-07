Yee Haw! Teruggekeerde HEMI V8 is een belachelijk succes

Om nog maar eens te onderstrepen dat mensen niet gedwongen willen worden om torren te eten en in downsize torren te rijden: de teruggekeerde HEMI V8 is een belachelijk succes!

Ooit was het in Amerika een grondrecht om een Vee Eight Motor te hebben. Of nou ja, bijna dan. Het was in ieder geval een soort nationaal streven dat ook de hardwerkende normale man (m/v/i) een dikke Sjaak met een forse motor kon rijden. De V8 werd zo dé kenmerkende motor van ‘Amerika’. Zo’n bonkig blok zat in alles van de AMC Pacer tot de Cadillac Eldorado.

Onder bezielende leiding van Joe Biden en de zijnen maakte Amerika echter een rukje naar Europa. Dus naar betutteling, downsizing en zelfkastijding. Ook Amerikanen moesten daar aan geloven, hoewel net iets anders dan wij. Waar wij van een Opel Omega met beenruimte en zescilinder naar een krappe Opel Mokka met driepits turbotor werden gedrongen, ging men in ‘Murica eerder van een V8 naar een geblazen zes-in-lijn. Verschil moet er immers zijn.

Nu er echter een ietwat andere wind waait in Amerika, keert het land langzaam terug op haar schreden. The Stepford Wives zijn back in de vorm van de tradwife-beweging. En de echte van cholesterol en testosteron aan elkaar hangende mannen, eisten hun HEMI V8-en terug. Stellantis heeft uiteindelijk maar opvolging gegeven aan die eis.

Een verstandige beslissing zo blijkt, want binnen 24 uur zijn er al 10.000 orders binnengekomen, aldus kersvers CEO Tim Kuniskis. De topman schat in dat als Stellantis de V8 zou laten voor wat het is, ze 30.000 RAM-verkopen per jaar zouden mislopen. Doordat mensen niet uitwijken naar de zespitter, maar naar de concurrentie. Bij GM kiest ruim veertig procent van de Silverado-kopers een V8. Bij de Ford F-150 kiest zo’n kwart van de kopers een V8.

Kuniskis denkt dat bij zijn merk, ook circa veertig procent in de toekomst de HEMI zal kiezen. Ondanks dat de geblazen zes-in-lijn dus net zo sterk, moderner, zuiniger en goedkoper is. De V8 optie kost bij RAM bovendien 1.200 Dollar meer, terwijl dat bij de andere merken een kleiner verschil is. Verder krijg je daar alleen een sportuitlaat voor, die je buren laat weten dat je geen vegetariër bent. Krijg jij ook een semi van een HEMI? Laat het weten, in de comments!