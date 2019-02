BREEK: auto’s op fossiele brandstof zijn enorm schoon

Pak aan, EV.

Big oil slaat terug! Terwijl verschillende landen het benzinehoofd willen uitroeien, blijkt uit een test van de ADAC (de Duitse ANWB, koop hier je ADAC windbreaker en hier een matchende voor je vrouw) dat auto’s op fossiele brandstof helemaal niet zo vies zijn. Het geelkleurige bedrijf nam namelijk de proef op de som en ondervond dat moderne auto’s ontzettend weinig NOx uitstoten. Zoals we allen weten is NOx in tegenstelling tot CO2 een van de aspecten van uitstoot waar je daadwerkelijk naar moet kijken als het gaat om de volksgezondheid.

Het onderzoek gebeurde in het kader van een faux pas van de Europese Commissie, die in al haar wijsheid besloten heeft om de Euro 6d-TEMP (geldend vanaf 1 september 2017) en de Euro 6d (geldend vanaf 1 januari 2020) aan te passen, zonder tussenkomst van het Europees Parlement en/of de Europese Raad. Dit keer werden de normen voor de verandering eens niet nog strenger gemaakt, maar juist losser. De redenatie daarachter is dat uitstoot nu gemeten wordt op de gritty streets in plaats van in een lab middels het Real Driving Emissions (RDE) protocol. De EC achtte het een juiste beslissing om autofabrikanten een beetje tegemoet te komen door de normen ietwat op te rekken voor de nieuwe meetmethode. En waar we zeggen ‘ietwat’, bedoelen we met een factor 2,1 (6d-Temp) respectievelijk 1,43 (6d). Dat is dus nogal wat.

Het Europese Hof van Justitie heeft nu echter geoordeeld dat de EC deze bevoegdheid helemaal niet heeft, wat voor de ADAC aanleiding was om te kijken of de fabrikanten nu een probleem hebben. Dat valt echter reuze mee, want wat blijkt? De meeste nieuwe auto’s op benzine én op diesel voldoen ruimschoots aan de normen, ook zonder compensatiefactor. Sterker nog, bij sommige auto’s als de BMW 520d en Opel Astra 1.6 CDTI is de NOx uitstoot vrijwel nihil. Nog sterker nog: een Mercedes C220d stoot per kilometer nul gram NOx uit. Nul. Niks. Nakkes. Niente. Nada.

Nou moeten we erbij zeggen dat de ADAC in 2014 de stemmen voor de Golf VII met een factor tien vermenigvuldigde om deze in stijl uit te roepen tot populairste auto van Duitsland, maar toch kunnen we uit dit alles maar een conclusie trekken: red de wereld, koop een auto op fossiele brandstof.

Image-Credit: Mercs via autojunk