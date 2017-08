“VW fraudeerde met lening om sjoemeldiesel te bouwen”

De Europese fraudewaakhond heeft de Duitse autofabrikant op de korrel.

Volgens OLAF, het Europese anti-fraude bureau, heeft Volkswagen onterecht een lening gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Het zou gaan om een bedrag van 400 miljoen euro en dat geld is naar verluidt gebruikt om de EA 189 dieselmotoren te ontwikkelen.

Wie Dieselgate een beetje gevolgd heeft weet meteen dat dat inderdaad één van de motortypes is die ten grondslag lag aan het hele sjoemelschandaal. Best wel wrang dus, dat een Europese lening werd misbruikt om de autoriteiten met een kluitje het riet in te sturen.

Volgens OLAF is de lening verkregen doordat Volkswagen buiten de lijntjes kleurde, maar helaas wilde zowel de fabrikant als de investeringsbank niet op de berichtgeving reageren. De bank besloot eerder al geen leningen meer te verstrekken aan Volkswagen. Toch gokken we dat dit verhaal een staartje gaat krijgen.